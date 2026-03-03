الدوري النيجيري الممتاز: كون خليفة، مدرب أوزوهو - "سنقاتل للخروج من منطقة الهبوط"

أوبينا أوزوهو، المدرب الرئيسي لنادي كون خليفة لكرة القدم، صرح حصرياً Completesports.com أن فريقه مصمم ومستعد جيداً ولديه حافز كبير للقتال من أجل الخروج من منطقة الهبوط في جدول الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/2026.

يحتل فريق "فخر إيمو" المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 27 مباراة، على الرغم من وجود مباراة مؤجلة.

مع تبقي عشر (10) مباريات، لا يزال أوزوهو متفائلاً بحذر بأن مخاوف النادي من الهبوط ستزول وأنهم سيحتفظون بمكانتهم في الدرجة الأولى لموسم 2026/2027.

كون خليفة مصمم على التغلب على الهبوط — أوزوهو

"هناك شيء واحد أنا متأكد منه تماماً وهو أننا لن نهبط إلى الدرجة الأدنى"، هكذا بدأ أوزوهو حديثه عندما اتصل به موقع Completesports.com بشأن مخاوف النادي من الهبوط في أول موسم له في الدوري النيجيري الممتاز.

نعم، ما زالت هناك عشر (10) مباريات متبقية، مما يعني أن هناك 30 نقطة لا تزال متاحة للتنافس عليها. لكن بالنسبة لنا، أعتقد أنها 11 مباراة لأن لدينا مباراة مؤجلة.

"لذا، أعتقد جازماً أننا لن نخسر. اللاعبون مستعدون لهذه المعركة الأخيرة من أجل البقاء. إنهم مصممون ومتحمسون، وبعون الله، سننجز المهمة في نهاية الموسم."

كون خليفة يُظهر عزيمةً في تعادل إنييمبا

علّق أوزوهو على تعادل فريقه 1-1 خارج أرضه أمام إنييمبا يوم الأحد في آبا ضمن منافسات الجولة 28. ويرى أن صمود لاعبيه في المباراة مؤشر على تجدد أملهم في البقاء.

"نعم، لقد كانت مباراة صعبة. بذل اللاعبون أكثر من 100% من جهدهم. كنا قريبين من حصد النقاط الثلاث لولا هدف التعادل المتأخر الذي سجله إنييمبا."

"لقد كانت نتيجة جيدة لنا ولإنييمبا أيضاً. هذا جزء من التزامنا بضمان عدم هبوط كون خليفة في نهاية الموسم. سنواصل الكفاح لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط المتاحة للبقاء في الدوري النيجيري الممتاز"، هكذا صرّح أوزوهو.

تستمر مهمة البقاء ضد فريق بايلسا يونايتد

سيستضيف فريق كون خليفة فريق بايلسا يونايتد في مباراة الجولة 29 يوم الأحد على ملعب دان أنيام في أويري.

مع وجود البقاء على المحك، يدرك فريق فخر إيمو أن الحصول على النقاط الكاملة على أرضه قد يكون حاسماً في سعيهم لتجنب الهبوط.

بقلم ساب أوسوجي



