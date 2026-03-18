الدوري النيجيري الممتاز: مباراة كوارا يونايتد حاسمة لنجوم ريمو - عبد الله

يتوقع عثمان عبد الله، المستشار الفني لفريق ريمو ستارز، مباراة صعبة ضد فريق كوارا يونايتد، بحسب التقارير. Completesports.com.

سيستضيف فريق "سكاي بلو ستارز" فريق "كوارا يونايتد" في إيكيني ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

عزز فريق ريمو ستارز آماله في البقاء بفوز صعب بنتيجة 2-1 على فريق ناساراوا يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي.

يكافح فريق كوارا يونايتد أيضاً لتجنب الهبوط.

"مباراة ناساراوا يونايتد وكوارا يونايتد هي الأصعب بالنسبة لنا في معركتنا لتجنب الهبوط"، صرح عبد الله لوسائل إعلام ريمو ستارز.

"ست نقاط من المباراتين ستحفز اللاعبين، وسترفعنا فوق جميع الفرق الأخرى التي تكافح من أجل البقاء في الدوري."

"هذا ممكن، وسيتعين على اللاعبين العمل بجد لتحقيق ذلك."



