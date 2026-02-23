الدوري النيجيري الممتاز: كوارا يونايتد لن يهبط رغم الموسم الصعب - أشيفات

تعهد سليمان أشيفات، المدرب الرئيسي لفريق كوارا يونايتد، بأن فريق هارموني بويز لن يستسلم لمعاناته الحالية. Completesports.com التقارير.

وأكد أشيفات كذلك أنه مع بقاء 11 مباراة، سيشق حاملو لقب كأس الاتحاد الرئاسي لعام 2025 طريقهم نحو بر الأمان.

تحدث المدير الفني لفريق كوارا يونايتد بعد خسارة فريقه 1-0 أمام أبيا واريورز يوم الأحد في مباراة ضمن الجولة 27 في مدينة آبا. وسجل كاسيمير أزوبويكي هدف الفوز في الدقيقة 29.

أشيفات: "كوارا يونايتد ستنجو من هذا الموقف"

رداً على أسئلة حول الحملة الصعبة للفريق، أقر المدرب أشيفات بأن الموسم كان بالفعل مليئاً بالتحديات.

قال مدافع جاسبر يونايتد السابق خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لقد قلت كل شيء بقولك إنه وقت عصيب بالنسبة لنا".

لكننا سنتجاوز هذا الموقف. لديّ هذا الإيمان. سنبقى مركزين. هذا أمرٌ لا مفر منه. يمكنك أن ترى نوع الهدف الذي سجلوه ضدنا اليوم. لقد كان مجرد خطأ، لكن هذا جزء من كرة القدم.

لن نستسلم. سنواصل الضغط بقوة. لا يزال أمامنا 33 نقطة لننافس عليها. نحن مصممون على ذلك وسنواصل القتال لضمان الخروج من منطقة الخطر.

أخطاء حارس مرمى فريق كوارا يونايتد تثير القلق

استغل فريق أبيا واريورز خطأ حارس المرمى سوراج أيليسو الفادح ليخطف هدف الفوز - وهو خطأ مشابه للخطأ الذي أدى إلى هدف في مباراتهم السابقة على أرضهم ضد ريفرز يونايتد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أخطاء حارس المرمى المتتالية تشكل مصدر قلق، اعترف أشيفات بأنها مقلقة لكنه عزاها إلى خطأ بشري.

"نعم، إنه سبب خطير للقلق لأنه، كما قلت، الأخطاء المتتالية ليست الأفضل"، كما صرح.

"لكن كرة القدم لعبة مليئة بالأخطاء. نحن بشر نلعبها. لقد كان حارس مرمى رائعًا، لكننا سنعود إلى نقطة الصفر ونجري التصحيحات اللازمة."

استمرار المعاناة أمام المرمى

عانى فريق كوارا يونايتد من صعوبة في خلق فرص واضحة في المباراة - وهي حقيقة أقر بها المدرب بسهولة.

"في مباراة اليوم، لم نتمكن من خلق فرص كافية للتسجيل. في السابق، كنا نخلق فرصاً لكننا لم نستغلها."

"الآن، نحن لا نسجل الكثير من الأهداف. هذه هي مشكلتنا الرئيسية. حتى الفرصة الصغيرة التي أتيحت لنا اليوم، لو كنا أكثر دقة في استغلالها، لكان ينبغي لنا أن نستغلها."

"إنه أمر مثير للقلق، وسنواصل إجراء التصحيحات أثناء تدريبنا واستعدادنا لمباراتنا القادمة."

بقلم ساب أوسوجي



