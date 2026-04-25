الدوري النيجيري الممتاز: كوارا يونايتد لن يتهاون في أصعب مراحل الموسم - أشيفات

أقر سليمان أشيفات، المدرب الرئيسي لفريق كوارا يونايتد، بأن المباريات الثلاث المتبقية من الموسم تمثل الجزء "الأصعب" من الموسم. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 حملة، مؤكدة أن فريق هارموني بويز لن يتراجع حتى صافرة النهاية، Completesports.com التقارير.

يحتل فريق كوارا يونايتد المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 45 نقطة قبل مباراة الجولة 36 يوم الأحد المقبل خارج أرضه أمام فريق نيجر تورنيدوز.

أضاف أشيفات، مدافع جاسبر يونايتد السابق في أونيتشا، أنه لا يوجد فريق مضمون له البقاء في الدوري حتى الآن، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم. وشدد على ضرورة أن يظل فريقه مركزًا تمامًا في سعيه لحصد كل نقطة ممكنة.

يواجه فريق كوارا يونايتد مباريات نهائية حاسمة في الموسم

"لقد لعبت في الدوري، وأعرف مدى صعوبة المباريات النهائية. هذه المرة، أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن اللقب لا يزال مفتوحًا أمام أفضل خمسة أو ستة فرق"، هكذا بدأ أشيفات حديثه.

"وبنفس الطريقة، لا يمكن لأي من الفرق في النصف السفلي من الجدول أن تسترخي حتى صافرة النهاية."

"هذا لأن النقاط التي تفصل بينهما ضئيلة للغاية لدرجة أن أي تراجع طفيف قد يؤدي إلى الهبوط."

"هذا يدل على مدى صعوبة هذا الموسم، ويستحق المنظمون، رابطة الدوري النيجيري الممتاز، الثناء، لأنه يُظهر أفضل ما في الأندية - شهادة واضحة على أن رابطة الدوري النيجيري الممتاز لديها إمكانات كبيرة وتزخر بالجودة."

يجب أن نقاتل من أجل كل نقطة - أشيفات

"نعم، يمكن القول إن كوارا يونايتد في وضع آمن على جدول الترتيب، لكن هذا لا ينبغي أن يخدعنا ويجعلنا نعتقد أننا قد حسمنا الأمر."

"علينا أن نقاتل ونتنافس على كل نقطة في المباريات الثلاث المتبقية. كل نقطة مهمة للغاية الآن، وسنقاتل حتى آخر قطرة دم لأننا لا نريد أي ندم، بدءًا من هذه المباراة ضد فريق نيجر تورنيدوز"، صرح أشيفات.

مباريات كوارا يونايتد المتبقية: نيجر تورنيدوز، إنييمبا، بايلسا يونايتد

بعد المباراة خارج أرضه ضد فريق نيجر تورنادويز، سيستضيف فريق كوارا يونايتد فريق إنييمبا في مباراة حاسمة ضمن الجولة 37 قبل أن يختتم الموسم برحلة صعبة إلى فريق بايلسا يونايتد في ييناغوا.

بقلم ساب أوسوجي



