الدوري النيجيري الممتاز: مانغوت يعرب عن أسفه لخسارة نادي ناساراوا يونايتد أمام رينجرز

أعرب المستشار الفني لنادي ناساراوا يونايتد، مبواس مانغوت، عن أسفه لهزيمة فريقه أمام رينجرز، بحسب التقارير. Completesports.com.

خسر فريق "سوليد ماينرز" بنتيجة 2-0 أمام فريق فيديليس إيليتشوكو في ملعب نامدي أزيكيوي في إينوجو يوم الأحد.

سجل غودوين أوباجي وتشيديبيري نوبودو أهداف فريق الظباء الطائرة.

أشاد مانغوت بلاعبيه لأدائهم الحماسي في المباراة.

"لقد بذلنا قصارى جهدنا، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق أي نتيجة لائقة"، هذا ما قاله مانغوت لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

"نعم، توقعنا مباراة صعبة للغاية اليوم لأن كلا الفريقين كانا بنفس عدد النقاط ويتنافسان في نفس السباق."

حاولنا الضغط العالي لإرباكهم، لكننا لم نتمكن من استغلال فرصنا، بينما استغلوا فرصهم، رغم أننا لعبنا بشكل أفضل. مع ذلك، أُشيد بهم.

"تزداد المنافسة في الدوري صعوبة مع اقترابنا من نهاية الموسم. كل نقطة يتم الحصول عليها مهمة للغاية في هذه المراحل الأخيرة من الدوري."

"سنواصل القتال حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا في هذه الحملة."

بقلم أديبوي أموسو






