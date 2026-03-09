الدوري النيجيري الممتاز: مانغوت يقلل من أهمية فوز نادي ناساراوا يونايتد على نادي إيكورودو سيتي

قال المستشار الفني لفريق ناساراوا يونايتد، مبواس مانجوت، إنه من المهم لفريقه مواصلة الضغط بقوة لإنهاء الموسم في مركز محترم.

فاز فريق "سوليد ماينرز" على فريق "إيكورودو سيتي" بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن الجولة 29 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت يوم الأحد.

سجل برايت أمادي هدف الفوز من ركلة حرة قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

وقد ساهم هذا الفوز في رفع نادي لافيا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

مانجوت يتحدث عن فوز مهم

"قبل الآن، كنا ندرك تمامًا مدى صعوبة هذه المباراة، مع العلم أن فريق إيكورودو سيتي هو أيضًا فريق ينافس على لقب الدوري"، صرح مانغوت لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

"لقد احترمناهم كثيراً في الشوط الأول. تراجعنا كثيراً، ولم نخلق أي فرصة، لذلك قررنا إجراء بعض التغييرات في الشوط الثاني، ورأيتم أن تلك التغييرات صنعت الفارق لصالحنا."

"بشكل عام، نحن ممتنون لله على النصر، بغض النظر عن النتيجة."

"مع تبقي تسع مباريات لإنهاء الموسم الحالي للدوري، سنواصل تحسين قدراتنا التهديفية والدفاعية لننهي الموسم بقوة في الترتيب."

بقلم أديبوي أموسو



