الدوري النيجيري الممتاز: مانغوت يشعر بالارتياح بعد أن أنهى نادي ناساراوا يونايتد سلسلة من النتائج السلبية

علّق المستشار الفني لنادي ناساراوا يونايتد، مبواس مانغوت، على فوز فريقه على أرضه أمام واري وولفز. Completesports.com التقارير.

حقق نادي لافيا فوزاً ساحقاً على واري وولفز بنتيجة 3-0 على أرضه يوم الأحد لينهي سلسلة مبارياته الثلاث التي لم يحقق فيها أي فوز في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

سجل كل من تشيميزي فيكتور، ونجي أولوكا-إيفور، وحبيبو ألاكيا أهدافًا لفريق سوليد ماينرز في المباراة.

مانغوت سعيد بالفوز

"أهنئ جميعنا في الفريق. إنه لأمر مريح إلى حد ما بالنسبة لنا لأننا وصلنا إلى هذا الوضع، على الرغم من أن هذا ليس المكان الذي أردنا أن نكون فيه"، هكذا صرح مانغوت لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

"نشعر بالقلق من أن منافسينا على اللقب يحققون الفوز أيضاً خارج أرضهم. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه في المباريات الثلاث المتبقية لإنهاء الموسم الحالي، وذلك لتمكيننا من تحقيق أهدافنا."

"من الواضح أن لا أحد راضٍ عن وضعنا الحالي، لكننا حفزنا أنفسنا أكثر، وبذلنا كل ما في وسعنا لننهي الموسم في مركز لائق في جدول الدوري."

"اللعب بدون المشجعين والجماهير أمر صعب لأنهم اللاعب الثاني عشر، وتحفيزهم أمر حيوي للغاية، لكنني سعيد لأن لاعبي فريقي تمكنوا من تجاوز هذه المحنة."

"المهمة التي تنتظرنا في مباراتنا القادمة ضد فريق شوتينغ ستارز في إيبادان هائلة لأنهم أيضاً من المرشحين للفوز باللقب. ستكون مباراة حماسية للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقها."

سنقاتل حتى نهاية الموسم.

سيخوض فريق ناساراوا يونايتد مباراته القادمة في الدوري خارج أرضه أمام فريق شوتينغ ستارز.

בקלם אדיבוי אמוסו




