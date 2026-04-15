الدوري النيجيري الممتاز: مايكل يدخل سباق الحذاء الذهبي بتسجيله هدفه العاشر مع إنييمبا في موسمه الأول

انضم لاعب إنييمبا الشاب، تشيديرا مايكل، إلى المنافسة على جائزة هداف الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026. Completesports.com التقارير.

سجل مايكل هدفه العاشر هذا الموسم في فوز إنييمبا الساحق 3-0 على كاتسينا يونايتد في مباراة الجولة 34 يوم الأحد في آبا، ليتقدم إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف جوزيف أرومالا لاعب إيكورودو سيتي (12 هدفًا) وجودوين أوباجي لاعب رينجرز (11 هدفًا).

مايكل يصعد في قائمة الهدافين في موسمه الأول في الدوري النيجيري الممتاز

استخدم الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 يمثل هذا الموسم أول موسم لمايكل في دوري الدرجة الأولى بعد انتقاله من أكاديمية أوزالا لكرة القدم، أوبوسي، بالقرب من أونيتشا.

مع تبقي أربع مباريات قبل إسدال الستار على موسم 2025/2026، صعد مايكل إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين، متخلفاً عن أرومالا الذي يتصدر برصيد 12 هدفاً، وأوباجي برصيد 11 هدفاً.

ركز مايكل على نجاح الفريق بدلاً من المجد الشخصي

أعرب المهاجم ذو البشرة الفاتحة عن سعادته بتقدمه، لكنه أصر على أن تركيزه الأساسي لا يزال منصباً على المساهمة في النجاح الجماعي لفريق إنييمبا بدلاً من الجوائز الفردية.

"لقد كانت حملة صعبة، لكن لا يسعني إلا أن أشكر الله على كل شيء"، هذا ما قاله مايكل لموقع Completesports.com بعد ظهر يوم الثلاثاء.

أشكر الله على موسم خالٍ من الإصابات حتى الآن، ولكن يجب أن أقول إنني لا أنافس أي لاعب على أي شيء. ينصب تركيزي على مساعدة فريقي على تحقيق شيء ما هذا الموسم.

"يجب أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والمشجعين على دعمهم وتشجيعهم حتى الآن."

المهاجم الشاب يتحدث عن حملة صعبة ولكنها مجزية

لقد كان موسماً جيداً حتى الآن. لكنه كان صعباً أيضاً. اللعب في الدوري الممتاز لأول مرة ليس بالأمر السهل، وتسجيل عشرة (10) أهداف حتى الآن هو أمر يدعو للفرح.

"لكن الأمر لا يتعلق بي. ولا يتعلق بالمجد الشخصي. بل يتعلق الأمر كله بالقيام بما جئت لأجله - وهو المساهمة بنصيبي في نجاح النادي."

"هدفنا هو إنهاء الموسم بنجاح كبير، وهذا ما نركز عليه، ونعمل بجد كل يوم لتحقيقه."

بقلم ساب أوسوجي



