الدوري النيجيري الممتاز: محمد يقود فريق تورنادو لتعزيز صراعه لتجنب الهبوط

حث المستشار الفني لفريق النيجر تورنيدوز، ماجين محمد، الفريق على إظهار التزام وتصميم أكبر في المباريات المتبقية من الموسم في سعيهم لتجنب الهبوط.

¹لم يحقق نادي مينا سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات له في الدوري.

يحتل فريق تورنادو حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز: فوز فريق شوتينغ ستارز على ريفرز يونايتد 2-1 في إيبادان

أعلن ماجين أنه يجب عليهم إظهار تصميم قوي لتحسين وضعهم على الطاولة.

"لا توجد أعذار بعد الآن. لقد حان الوقت للجميع أن يشمروا عن سواعدهم ويظهروا ولاءهم الحقيقي للفريق"، هكذا صرح محمد لوسائل الإعلام التابعة لفريق نيجر تورنيدوز.

"حان الوقت للاعبين الأكثر خبرة في الفريق لإظهار قدراتهم القيادية."

"يجب على كل لاعب أن يلعب من أجل شعار الفريق ومن أجل الجماهير التي ظلت تدعم الفريق بقوة. كل فريق كبير يمر بفترات كهذه. المهم هو كيف نتفاعل ونتجاوزها."

بقلم أديبوي أموسو



