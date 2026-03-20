الدوري النيجيري الممتاز: محمد سعيد بإنهاء فريق تورنادو سلسلة من النتائج السلبية.

لم يستطع ماجين محمد، مدرب فريق نيجر تورنيدوز، إخفاء حماسه بعد فوز فريقه على فريق ريفرز يونايتد.

فاز فريق إيكون الله بويز على فريق ريفرز يونايتد بنتيجة 1-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت يوم الخميس.

سجل تيردو شيماغاندي الهدف الحاسم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

كان هذا الفوز الأول لفريق تورنيدوز في آخر سبع مباريات له في الدوري.

قال محمد لوسائل الإعلام الخاصة بفريق تورنيدوز: "أشعر بدعم الجميع وأشكركم على صبركم".

"لقد واجهنا فريقاً متمرساً وقوياً. سيطروا على المباراة في البداية، لكننا تحسننا مع تقدم المباراة."

وأصر محمد على أنهم سيبنون على هذا الفوز في مبارياتهم القادمة.

وأضاف: "سنبني على هذا الزخم، لأن نتائج كهذه ستساعد على رفع معنويات الفريق".

ارتقى فريق نيجر تورنيدوز إلى المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد الفوز.

بقلم أديبوي أموسو



