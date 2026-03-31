الدوري النيجيري الممتاز: محمد يشيد بفوز فريق نيجر تورنادو على فريق ويكي توريستس

وقد علّق المستشار الفني لفريق النيجر تورنيدوز، ماجين محمد، على فوز فريقه على فريق ويكي توريستس.

فاز فريق إيكون الله بويز على فريق ويكي توريستس بنتيجة 2-0 في ملعب باكو كوتانغورا، مينا.

سجل عبد الرشيد شيهو داباي وتيردو شيماغاندي أهداف الفريق المضيف.

أشاد محمد بلاعبيه لتقديمهم أداءً جيداً في المباراة.

"نشكر الله على الفوز. لقد كان جهداً وأداءً رائعين من اللاعبين - لقد أظهروا رغبة حقيقية"، هكذا صرح محمد لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

"لقد واجهنا صعوبة في إيجاد إيقاعنا في الشوط الأول، مما أدى إلى التغييرات التي أجريناها، ولحسن الحظ أنها نجحت."

كما أعلن محمد أن فريقه سيقاتل لتجنب الهبوط.

وأضاف: "لا يزال هدفنا هو ضمان مكانتنا في الدوري النيجيري الممتاز وإنهاء الموسم بشكل مريح".

يحتل فريق نيجر تورنادو حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز.



