رابطة الدوري الوطني النيجيري: موسى ينفي شائعات عودته إلى أوروبا، ويركز على مهمة إحياء أعمدة كانو

نفى قائد منتخب نيجيريا السابق أحمد موسى التقارير التي تربطه بالعودة إلى أوروبا لمواصلة مسيرته الكروية. Completesports.com التقارير.

وقد ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بالعودة إلى أوروبا للانضمام إلى زميله السابق في منتخب نيجيريا، فيكتور موسيس، في نادي قيصر.

ومع ذلك، فإن موسى - الذي يعمل أيضًا كلاعب ومدير عام لفريق كانو بيلارز - يهتم أكثر باستقرار فريق ساي ماسو جيدا والحفاظ على مكانته في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

موسى لا يفكر في العودة إلى أوروبا

قال لوروانو ماليكاوا، أحد أعضاء إدارة نادي كانو بيلارز، والذي تحدث نيابة عن نجم سسكا موسكو السابق، إن تركيز موسى منصبٌّ بشكل كامل على إعادة النادي إلى أيام مجده.

"أخبرني موسى أن أتجاهل التقارير التي تربطه بالعودة إلى أوروبا، قائلاً إن همه منصبّ على كيفية استقرار الفريق وإعادة كانو بيلارز إلى سابق عهده من خلال الفوز بالألقاب. إنه يتدرب معنا بانتظام وقد لعب بعض الدقائق في مبارياتنا الأخيرة"، هذا ما صرح به ماليكاوا، العضو السابق في الاتحاد الوطني لكرة القدم للسيدات.

يركز القائد/المدير العام على إحياء فريق كانو بيلارز

وأضاف ماليكاوا: "إنه يعمل ليل نهار لضمان استعادة فريق كانو بيلارز مكانته بين أفضل الفرق في البلاد. لديه خطط طموحة للفريق، وهو غير مستعد للعودة إلى أوروبا الآن. بدلاً من ذلك، يريد أن يرى الفريق ينافس في البطولات القارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

بقلم ريتشارد جيديكا ، أبوجا



