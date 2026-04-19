الدوري النيجيري الممتاز: موسى يقود بيلارز للفوز على ريفرز يونايتد، ورينجرز يقوده بيب إنييمبا في الديربي

سجل أحمد موسى هدف الفوز ليقود فريق كانو بيلارز إلى الفوز على ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1 في ملعب ساني أباتشا يوم الأحد.

افتتح عبد الله موسى التسجيل لفريق كانو بيلارز في الدقيقة 81.

تمكن فريق ريفرز يونايتد من معادلة النتيجة عن طريق هاندسوم سيرفيور قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ثم سجل موسى هدف الفوز لفريق ساي ماسو جيدا في الدقيقة 90 بالضبط.

استعاد فريق رينجرز صدارة الترتيب بعد فوزه على فريق إنييمبا بنتيجة 2-1 في ملعب نامدي أزيكيوي، إنوجو.

منح وونا ويليامز فريق إنييمبا التقدم بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

تعادل تشيدوزي إيواندو لصالح رينجرز في الدقيقة 61، بينما سجل إيفاني أونيبوتشي هدف الفوز بعد سبع دقائق.

عزز حامل اللقب فريق ريمو ستارز آماله في البقاء بفوزه على أرضه بنتيجة 3-0 على فريق نيجر تورنيدوز.

وسجل فيكتور مباوما وأولاميليكان أديدايو وصامويل أناكوي أهداف ريمو ستارز.

في ملعب مدينة لافيا، سحق فريق ناساراوا يونايتد فريق واري وولفز بنتيجة 3-0، حيث سجل فيكتور تشيميزي ونجي أولوكا-إيفور وحبيبو ألاكيا أهداف أصحاب الأرض.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز: أوزوهو متفائل بأن كون خليفة سيتغلب على بلاتو يونايتد

كما عزز فريق كوارا يونايتد آماله في البقاء بفوزه 2-1 على فريق باراو إف سي.

سجل توهيب جيدادو وسعيد أولانيي هدفين لفريق كوارا يونايتد في الشوط الأول، بينما قلص جوزيف أتول الفارق للضيوف في الدقيقة 66.

فاز فريق شوتينغ ستارز على فريق إلكانيمي واريورز بنتيجة 2-1 في مايدوغوري.

وضع جون زكا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 25، بينما عادل قمر أدجوك النتيجة لفريق شوتينغ ستارز بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

سجل أدغوك الهدف الحاسم لأصحاب الأرض قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

حقق فريق ويكي توريستس فوزه الثاني خارج أرضه في ذلك اليوم، متغلبًا على فريق بيندل للتأمين بنتيجة 2-1.

منح إيمانويل دونغ التقدم لفريق إنسورانس بعد ثلاث دقائق، قبل أن يعادل جوناثان مايريغا النتيجة للفريق المضيف في الدقيقة 24.

سجل فريق التأمين هدف الفوز عن طريق إيفي أوبيومو قبل خمس دقائق من مرور ساعة من المباراة.

النتائج الكاملة

ويكي 1-2 للتأمين

هضبة ١-١ كون خليفة

الكانمي 1-2 3SC

كوارا يونايتد 2-1 باراو

ريمو ستارز 3-0 تورنادو

رينجرز 2-1 إنيمبا

كاتسينا يونايتد 3-2 بايلسا يونايتد

أبيا ووريورز 2-1 إيكورودو سيتي

كانو بيلارز 2-1 ريفرز يونايتد

ناساراوا يونايتد 3-0 وولفز

بقلم أديبوي أموسو



