الدوري النيجيري الممتاز: فريق ناساراوا يونايتد يتألم من خسارته أمام فريق كوارا يونايتد - مانغوت

أبدى مبواس مانغوت، المستشار الفني لنادي ناساراوا يونايتد، تعليقه على خسارة فريقه بفارق ضئيل أمام كوارا يونايتد، بحسب التقارير.

تعرض نادي لافيا لهزيمة 1-0 أمام كوارا يونايتد في لاغوس يوم السبت.

كان فريق "العمال الصلبون" على وشك انتزاع نقطة من المباراة، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الفوز في وقت متأخر من ركلة جزاء عن طريق عبد السلام عبد السلام.

مانجوت يندب الهزيمة

قال مانغوت إنه من المهم لفريقه أن يتجاوز الهزيمة المخيبة للآمال.

وقال المدرب لوسائل الإعلام التابعة للنادي بعد المباراة: "نشعر جميعاً بالألم بسبب هذه النتيجة اليوم".

"لقد بذلنا قصارى جهدنا في هذه المباراة منذ صافرة البداية، لكننا خُذلنا في الدقائق الأخيرة. كان التعادل أسوأ ما كنا نتوقعه، ولكن في بعض الأحيان، تُصيبك قسوة لعبة كرة القدم."

التركيز على المباراة القادمة

سيستضيف فريق ناساراوا يونايتد فريق كون خليفة في مباراته القادمة في الدوري.

أعلن مانغوت أنهم سيقاتلون بشدة للحصول على أكبر عدد من النقاط من مباراة الجولة 32.

وأضاف: "مع ذلك، فقد جمعنا شتاتنا، وما زلنا مصممين على التركيز على أهدافنا، وسنواصل القتال حتى اليوم الأخير من الدوري".

"مباراتنا القادمة ستكون ضد فريق كون خليفة. علينا أن نواسي أنفسنا ومؤيدينا وجماهيرنا المخلصين للغاية بالفوز في تلك المباراة."

بقلم أديبوي أموسو





