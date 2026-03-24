الدوري النيجيري الممتاز: يجب على فريق ناساراوا يونايتد الحفاظ على الزخم بعد الفوز على ريفرز - مانغوت

صرح المستشار الفني لفريق ناساراوا يونايتد، مبواس مانجوت، بأنه من المهم لفريقه البناء على الفوز على فريق ريفرز يونايتد، وذلك بحسب ما أفاد موقع Completesports.com.

ارتقى فريق "سوليد ماينرز" إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه بنتيجة 4-1 على فريق "ريفرز يونايتد" في ملعب مدينة لافيا يوم الاثنين.

سجل نجي أولوكا إيفور وأبو بكر عبد الله وتشيميزي فيكتور وجوفرانك إستيفانوس أهداف الفريق المضيف في المباراة.

وقال مانغوت إن طموحهم هو الحصول على بطاقة تأهل قارية في نهاية الموسم.

"إنه لأمر يدعو للفرح أن أسجل هذا العدد من الأهداف ضد فريق قوي للغاية وبطل الدوري السابق، ريفرز يونايتد."

"كنا ندرك تماماً أهمية الأهداف مع اقتراب الدوري من ذروته. تحدثنا عن هذا الأمر خلال تدريباتنا، كما تحدث عنه محافظنا، المهندس عبد الله سلي، عندما قدمنا ​​له تحية عيد الأضحى مؤخراً، الأمر الذي حفزنا كثيراً."

"مع كامل الاحترام لمنافسينا اليوم، ولكن لو استغللنا جميع فرصنا اليوم، لكان بإمكاننا تسجيل ما يصل إلى ثمانية أهداف."

"أشيد بلاعبي فريقي لالتزامهم بخططنا."

"سنأخذ مباراتنا القادمة ضد كوارا يونايتد في لاغوس على محمل الجد، مع العلم بالمرحلة التي وصلنا إليها في البطولة الآن."

"هدفنا هو البقاء بين الفريقين الأولين في نهاية الموسم."



