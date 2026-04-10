الدوري النيجيري الممتاز: فريق ناساراوا يونايتد مستعد للمنافسة على اللقب - مانغوت

صرح المستشار الفني لنادي ناساراوا يونايتد، مبواس مانجوت، بأن فريقه جاهز للمباريات النهائية للموسم.

يحتل فريق "سوليد ماينرز" حاليًا المركز الخامس في الترتيب برصيد 50 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن المتصدر "رينجرز".

في اجتماع مع إدارة النادي عقب الهزيمة المفاجئة 0-1 في نهاية الأسبوع الماضي أمام فريق كون خليفة صاحب المركز الأخير، أكد مانغوت أنهم يركزون إما على مكان في البطولة القارية أو على المنافسة على اللقب.

"مع دخولنا المباريات الخمس الأخيرة من الموسم، أود أن أؤكد لكم أننا استجمعنا الصمود الذي ميز تاريخ نادينا العريق."

اقرأ أيضا:دوري كرة القدم النيجيري: سبورتينغ لاغوس وأكوا يونايتد يتنافسان على الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز

"لقد حان وقت الحساب؛ سنرتقي إلى مستوى الحدث ونضمن أن يختتم الجزء المتبقي من حملتنا بنبرة من الكرامة والتنافسية."

"دعوني أؤكد لمؤيدينا ومعجبينا المخلصين والمتفانين في جميع أنحاء العالم أننا نعمل بلا كلل خلف الكواليس لمعالجة القضايا التي أدت إلى مأزقنا الأخير."

"لا شك أن دعمكم يظل أعظم قوتنا، ونطلب منكم الاستمرار في الوقوف إلى جانبنا بينما نتجاوز هذه الأوقات الصعبة."

"انطلاقاً من عزمنا العام، نعيد تنظيم صفوفنا، ونعيد تقييم وضعنا، ونجدد التزامنا بالسعي نحو التأهل إلى البطولات القارية، وربما الفوز بكأس الدوري النيجيري الممتاز."

