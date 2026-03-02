الدوري النيجيري الممتاز: فريق النيجر تورنيدوز يوجه إنذاراً نهائياً للطاقم الفني بثلاث مباريات

أفادت التقارير أن نادي نيجر تورنيدوز قد وجّه إنذاراً نهائياً لمدة ثلاث مباريات إلى المستشار الفني ماجين محمد. Completesports.com.

اتخذ نادي مينا هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السيئة.

لم يحصد فريق "أيكون الله بويز" سوى ست نقاط من أصل 24 نقطة ممكنة في الجولة الثانية من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

تعادل فريق تورنيدوز على أرضه بنتيجة 0-0 مع فريق واري وولفز في مباراة الجولة 28 يوم الأحد.

يحتلون حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

سيواجه فريق محمد فرق بلاتو يونايتد، وكانو بيلارز، وريفرز يونايتد في مبارياته الثلاث المقبلة.

بقلم أديبوي أموسو



