الدوري النيجيري الممتاز: نيمسوما متفائل بإمكانية تجنب نادي خليفة الهبوط

نوروم نميسوما متفائل بأن نادي كون خليفة لكرة القدم سيتمكن من الحفاظ على مكانته في دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم. Completesports.com التقارير.

يحتل نادي أويري حاليًا المركز الأخير في جدول الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة من 33 مباراة.

فاجأ فريق كون خليفة لكرة القدم فريق نصاراوا يونايتد بالفوز عليه بنتيجة 1-0 في مباراته الأخيرة في الدوري.

مع تبقي خمس مباريات قبل نهاية الموسم، فإن فريق نيميسوما واثق من قدرتهم على تغيير الأمور.

وقال نيميسوما لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "نحن كلاعبين نتمتع بروح معنوية عالية لأننا كنا في سلسلة انتصارات جيدة، لذا فإن الثقة عالية".

"نعلم أن المخاطر عالية، خاصة مع اقتراب المباريات الخمس المتبقية في الدوري النيجيري الممتاز."

"سيدخل الجميع المباراة بتركيز كامل وثقة تامة حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا."

سيستضيف فريق كون خليفة فريق واري وولفز على ملعب دان أنيام في أويري نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



