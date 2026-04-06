الدوري النيجيري الممتاز: أوباجي يُعطي الأولوية لسباق رينجرز على لقب الدوري على حساب سباق الحذاء الذهبي

صرح جودوين أوباجي، مهاجم نادي رينجرز إنترناشونال، حصرياً Completesports.com أنه يضع قيمة أكبر على سعي فريق كول سيتي فلاينج أنتلوبس للفوز بلقب الدوري الوطني لكرة القدم للمرة التاسعة مقارنة بالمجد الشخصي المتمثل في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم للمرة الثانية.

ركز أوباجي على نجاح الفريق قبل التكريم الفردي.

يتنافس أوباجي حاليًا على جائزة هداف الدوري النيجيري الممتاز للمرة الثانية إلى جانب جوزيف أرومالا لاعب مدينة إيكورودو، حيث يتساوى المهاجمان برصيد 11 هدفًا.

فاز المهاجم بجائزة أفضل هداف في موسم 2015/2016 مع رينجرز، مسجلاً 18 هدفاً. كما فاز بلقب الدوري النيجيري الممتاز مع فريق "الظباء الطائرة" في موسم 2023/2024.

يحتل فريق رينجرز الآن الصدارة الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 55 نقطة، متفوقاً على ريفرز يونايتد بفارق الأهداف، حيث يتساوى الفريقان في النقاط لكن يفصل بينهما فارق +6 أهداف.

مع إمكانية حسم جائزة الحذاء الذهبي متفوقاً على أرومالا، يصر أوباجي على أن أولويته لا تزال طموح النادي في الفوز باللقب بدلاً من الجوائز الفردية.

أوباجي: لقب الدوري أهم من الحذاء الذهبي

"الفوز بجائزة أفضل هداف في الدوري النيجيري الممتاز أمر جيد، لكن الأهم بالنسبة لي هو التركيز على مساعدة فريقي على الفوز بلقب الدوري"، هكذا صرح أوباجي لموقع Completesports.com.

مع تبقي خمس مباريات في الموسم، ينصب تركيزنا على لقب الدوري، وهذا هو هدفنا. إن الفوز بالدوري والانضمام إلى فريق رينجرز الذي يحقق اللقب التاسع في الدوري النيجيري الممتاز سيكون أكثر إرضاءً من السعي وراء المجد الشخصي كهداف الموسم.

"هذا لا يعني أن جائزة هداف البطولة ليست مهمة. فهي ستعزز مكانتي، لكن لقب الدوري يمنحنا فرصة تمثيل البلاد في أعرق بطولة للأندية في أفريقيا - دوري أبطال أفريقيا - في الموسم المقبل."

تشتد المنافسة على اللقب ومعركة الحذاء الذهبي

امتدت مسيرة أوباجي المهنية عبر العديد من أندية الدوري النيجيري الممتاز الكبرى، بما في ذلك بلاتو يونايتد وإف سي إيفاني أوباه، قبل فترة عمله الحالية مع رينجرز.

في الوقت نفسه، يمتلك كل من فيكتور مبوما لاعب فريق ريمو ستارز، ودادي عبد الرحمن لاعب فريق إل-كانيمي واريورز، وأوتشي كولينز لاعب فريق كاتسينا يونايتد، وإيميكا أوبيوما لاعب فريق أبيا واريورز، 10 أهداف، ولا يزالون على مسافة قريبة من تجاوز كل من أوباجي وأرومالا في صدارة قائمة الهدافين.

بقلم ساب أوسوجي



