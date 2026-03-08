الدوري النيجيري الممتاز: أوجيني سعيدٌ بفوز ويكي توريستس على الكانمي واريورز

أوجيني يبدأ عهد ويكي توريستس بفوز العودة

أعرب إيفانز أوجيني، المدرب الجديد لفريق ويكي توريستس، عن سعادته بعد فوز فريقه 2-1 على فريق الكانمي واريورز في مباراة السبت. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 مباراة الجولة 29 في جوس، Completesports.com التقارير.

رفع هذا الفوز فريق "الفيل العملاق" المتعثر إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة. واعترف أوجيني، الذي بدا عليه السرور، بأن بداية مسيرته التدريبية مع فريق "ويكي توريستس" بفوز كانت مُرضية للغاية.

حقق فريق الكانمي واريورز تقدماً مبكراً، حيث سجل دادي عبد الرحمن الهدف الأول بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة.

أعاد كلينشاك لونغباك التعادل لأصحاب الأرض بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما سجل بالا إمامو هدف الفوز في المباراة في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني.

صمد فريق ويكي توريستس حتى صافرة النهاية، مما ضمن أن يبدأ إيفانز أوجيني فترة ولايته في النادي بداية موفقة.

أوجيني يشيد بروح القتال لدى اللاعبين

بعد المباراة، تحدث مدرب كانو بيلارز السابق إلى الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

قال أوجيني عندما سُئل عن مشاعره بعد الفوز الذي تحقق بشق الأنفس: "أشعر بسعادة بالغة لأنه، كمدرب انضم حديثاً، من المهم جداً أن أبدأ بداية موفقة".

أنا سعيد وأحيي شجاعة اللاعبين. كما تعلمون، لقد عدنا من الخلف. لم يستسلموا عندما استقبلوا هدفاً. بل قاتلوا بشراسة وحققوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم عادوا في الشوط الثاني وسجلوا هدف الفوز. لذا، أنا سعيد حقاً بحصولنا على النقاط الثلاث.

أوجيني يعترف بأن الفريق لا يزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب

اعترف المدرب الذي بدا عليه الحماس الشديد بوجود بعض أوجه القصور في الفريق، ووعد بمعالجتها قبل المباريات القادمة.

"طرأ تغيير طفيف على شخصياتهم وسلوكهم خلال الأيام القليلة التي تدربت فيها معهم قبل هذه المباراة. لكننا سنعمل بجد أكثر لأنني لاحظت أن بعضهم يفتقر إلى التركيز ويهدر فرص تسجيل الأهداف، ونحن في الواقع نشعر بالتعب قليلاً."

"لكنني أتفهم فترة الصيام، لأن حوالي 80% من اللاعبين الذين بدأوا المباراة كانوا صائمين. لذا، بالتأكيد، بالنسبة لي، فقد بذلوا قصارى جهدهم. سأعمل على تحسين هذه الجوانب."

"بصفتي مدرباً، أشعر وكأنني أتحدث أمام جمهور تلفزيوني عالمي، لذا هناك أمور معينة لن أتحدث عنها علناً. لكنني سأعمل على معالجة النقاط الغامضة التي حددتها قبل خوض المباريات المتبقية من الموسم."

حثّ المشجعون على دعم المدرب والفريق

كما ناشد أوجيني جماهير النادي ومؤيديه مواصلة الوقوف بقوة خلف الفريق، ووعدهم بأنهم سيكونون فخورين في نهاية الموسم.

"يجب أن يعلم المشجعون أنه لا يوجد فريق صغير في الدوري الممتاز. حتى فريق الكانمي واريورز فريق عظيم. أخبرت لاعبي فريقي أنهم سيأتون بغضب شديد بعد خسارتهم 3-0 أمام ريفرز يونايتد في بورت هاركورت."

"لذا، بالنسبة لمشجعينا، أشكر الله على من حضروا إلى الملعب وعلى من هم في منازلهم. عليهم أن يتحلوا بالصبر لأن أمامنا حوالي تسع مباريات."

"نؤكد لهم أننا لن نخذلهم. عليهم أن يظلوا مركزين، وأن يدعموا الفريق، وسنجعلهم فخورين بنا"، هذا ما وعد به أوجيني.

