الدوري النيجيري الممتاز: أوجونبوت يقدم أسباب خسارة بلاتو يونايتد أمام ريفرز يونايتد

أرجع غبينغا أوغونبوت، مدرب فريق بلاتو يونايتد، هزيمة فريقه أمام ريفرز يونايتد إلى سوء حالة أرضية ملعب أدوكيي أميسيماكا، معترفاً أيضاً بأن لاعبيه تأثروا بفترات من عدم التركيز.

تعرض الفريق الذي يتخذ من جوس مقراً له لخسارة ضيقة بنتيجة 1-0 في بورت هاركورت يوم الأحد، وهي النتيجة التي أدت إلى عودة ريفرز يونايتد إلى قمة الجدول، بينما بقي بلاتو يونايتد في منطقة منتصف الجدول، ولا يزال يكافح من أجل تجنب الهبوط.

أوجونبوت غير راضٍ عن أرضية ملعب بورت هاركورت

وأشار أوجونبوت إلى أنه على الرغم من أن كلا الفريقين لعبا على نفس السطح، إلا أن طبيعة الملعب جعلت المواجهة أكثر بدنية من كونها فنية.

"أعتقد أن أرضية الملعب أثرت على كلا الجانبين، لكنهم أكثر اعتياداً عليها"، هذا ما قاله أوجونبوت في مقطع فيديو قصير نُشر على حساب النادي X.

كانت المباراة تعتمد على القوة البدنية أكثر من المهارة الفنية، وللأسف خسرنا بسبب لحظة إهمال. كانت تلك عملياً الفرصة الحقيقية الوحيدة في المباراة. لم يقدم اللاعبون أداءً سيئاً، لكن لم يكن هذا يومنا.

يصعب التكيف

وأضاف أن بعض اللاعبين واجهوا صعوبة في التكيف مع الظروف الصعبة.

"أنا أفهم لاعبي فريقي وأعرف متى يقدمون أفضل أداء لهم. بعضهم قد يكون متراخياً بعض الشيء في مباريات كهذه، خاصة على أرضية ملعب سيئة. لقد عملت عوامل كثيرة ضدنا."

يجب على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية التحرك

كما دعا أوجونبوت سلطات الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم إلى ضمان الموافقة على إقامة المباريات فقط في الملاعب ذات الأرضيات عالية الجودة.

وتابع قائلاً: "لم تكن أرضية الملعب جيدة بما فيه الكفاية، خاصة بعد هطول الأمطار".

"هذا أمر يجب معالجته لأنه لا يقدم الدوري بصورة جيدة."

"أثر المطر على أسلوب لعبنا. في الشوط الثاني، تحسن أداؤنا وتمكنا من إبقاء الكرة على الأرض بشكل أفضل، لكن الشوط الأول كان صعباً، مما منح الفريق المضيف الأفضلية. كانت ستكون مباراة أكثر متعة على أرضية ملعب أفضل."

جاهز للمهمة القادمة

سيواجه فريق بلاتو يونايتد فريق كون خليفة في مباراته القادمة. وأكد أوغونبوت على أهمية المباريات المتبقية مع اقتراب الموسم من نهايته.

"تبقى لنا أربع مباريات - اثنتان على أرضنا واثنتان خارجها - وكل واحدة منها حاسمة"، قال. "ينصب تركيزنا على العودة إلى سكة الانتصارات على أرضنا وحصد نقاط كافية لتحسين مركزنا في الترتيب. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك."

بقلم أديبوي أموسو



