الدوري النيجيري الممتاز: أوكارا يقلل من ضجة الديربي بينما يسعى بايلسا يونايتد لتحقيق الفوز الرابع على التوالي على ريفرز يونايتد

صرح ميريمو أوكارا، مدرب فريق بايلسا يونايتد، بأن "أولاد الاستعادة" يتطلعون إلى مواجهة قوية ضد فريق ريفرز يونايتد في ديربي الجنوب الجنوبي ضمن الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026 يوم الأحد. Completesports.com التقارير.

سيمثل فوز فريق بايلسا يونايتد انتصاره الرابع على فريق ريفرز يونايتد في أربع مباريات بالدوري على مدار موسمين.

في الموسم الماضي، حقق فريق بايلسا يونايتد فوزًا ساحقًا على منافسه من الجنوب الجنوبي ذهابًا وإيابًا. أما هذا الموسم، فقد تغلب بصعوبة على فريق ريفرز يونايتد بقيادة المدرب فينيدي جورج في مباراة الدور الأول التي أقيمت في بورت هاركورت، مما يمهد الطريق لمواجهة شرسة أخرى، حيث يسعى ريفرز يونايتد لتجنب السقوط مجددًا أمام "أبناء الاستعادة" في مباراة الحسم يوم الأحد.

بعد إنهاء سلسلة مبارياتهم الخمس التي لم يحققوا فيها أي فوز بفوزهم 1-0 على كوارا يونايتد في بورت هاركورت، حول المدير الفني لفريق ريفرز يونايتد، فينيدي جورج، تركيزه إلى ديربي الجنوب الجنوبي يوم الأحد في ييناغوا، مؤكداً أن فريقه لا يريد أن يخسر المباراة الرابعة على التوالي أمام بايلسا يونايتد.

أوكارا: إنها لعبة عادية بالنسبة لنا

لكن مدرب فريق بايلسا يونايتد، أوكارا، يصر على أن فريقه يتعامل مع المباراة على أنها مجرد مباراة أخرى.

قال أوكارا: "إنها واحدة من المباريات العادية التي نلعبها. أعلم أن مباريات الديربي هذه ستكون دائمًا صعبة، لكننا لا نقلق بشأنها".

"نعلم أنهم سيأتون إلى هنا متحمسين للغاية، لكننا مستعدون. لقد انتهينا للتو من التدريب ونتطلع إلى المباراة يوم الأحد."

المدرب يؤكد إصابة موديسا

أكد المدافع السابق لفريق شاركس إف سي أن لاعب خط الوسط الهجومي، ويزدوم موديسا، لن يكون متاحًا للاختيار بسبب الإصابة.

"الفريق سليم. لا توجد أي إيقافات باستثناء غياب أحد لاعبي خط الوسط الهجومي لدينا، ويزدوم موديسا، بسبب الإصابة."

"إنه يعاني من إصابة في الركبة، لكنها ليست خطيرة للغاية. وبصرف النظر عن ذلك، يمكنني القول إن الفريق متماسك وجاهز لمباراة يوم الأحد"، صرح أوكارا.

يحتل فريق بايلسا يونايتد حاليًا المركز السابع عشر في الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر فريق ريفرز يونايتد الترتيب برصيد 46 نقطة وثلاث مباريات مؤجلة.

بقلم ساب أوسوجي



