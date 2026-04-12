الدوري النيجيري الممتاز: أوموكارو يتطلع إلى ضمان مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى بعد فوز أبيا واريورز

تحدث تشارلز أوموكارو، المدرب المساعد لفريق بيندل للتأمين، عن هدف الفريق المتمثل في إمكانية احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في موسم 2025/2026 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم. Completesports.com التقارير.

تولى أوموكارو المسؤولية المؤقتة لفريق بنين أرسنال في مباراتهم في الجولة 34 ضد أبيا واريورز بعد الإيقاف لمدة 17 مباراة الذي فرضه الدوري النيجيري الممتاز على المدرب كينيدي بوبوي بسبب تورطه المزعوم في الحادثة المؤسفة التي طغت على تعادل بيندل إنشورانس 2-2 ضد بلاتو يونايتد خلال مباراة الجولة 32 في ملعب صامويل أوغبيموديا، مدينة بنين، في 28 مارس 2026.

أوموكارو يتحدث عن الفوز الصعب على فريق أبيا واريورز

تحدث أوموكارو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بعد فوز فريق بيندل للتأمين بنتيجة 1-0 على فريق أبيا واريورز في ملعب صامويل أوغبيموديا بمدينة بنين يوم السبت.

سجل تشينيدو نوسو هدف الفوز في الدقيقة الثانية بعد مرور ساعة من اللعب، وهي النتيجة التي رفعت فريق التأمين إلى المركز السابع في ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد المدرب المؤقت لفريق بيندل للتأمين أن فريق أبيا واريورز قدم مباراة صعبة ضد فريق بنين أرسنالز.

يسعى المدرب إلى تحقيق نتائج قوية في المباريات المتبقية.

أكد أوموكارو أن فريق بيندل للتأمين سيواصل رفع رؤوسه عالياً في المباريات المتبقية، بدءاً من رحلة الجولة 35 إلى ويكي تورستس، بهدف تأمين النقاط القصوى لتعزيز فرصهم في احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى والحصول على مكان في مسابقات الأندية الأفريقية العام المقبل.

"لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق أبيا واريورز اليوم"، هكذا بدأ مهاجم فريق بيندل للتأمين السابق حديثه.

"على الرغم من أننا كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن فريق أبيا واريورز فريق قوي للغاية، كما أن أعينهم تتجه بقوة نحو احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى للتأهل إلى مباريات الموسم المقبل القارية."

"لكننا سعداء لأننا بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على النقاط الثلاث كاملة في النهاية."

أوموكارو يتطلع إلى تحقيق نتيجة حاسمة ضد فريق ويكي توريستس

سيحل فريق بيندل للتأمين ضيفاً على فريق ويكي تورستس في مباراة الجولة 35 التي ستقام في نهاية الأسبوع المقبل في لافيا، بولاية نصاراوا.

كشف المدرب أوموكارو أن المباراة ضد فريق ويكي توريستس تعني الكثير بالنسبة لهم، مؤكداً أنهم بحاجة إلى النقاط الثلاث كاملة أو، في أسوأ الأحوال، التعادل للحفاظ على طموحهم في احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى.

"تلك المباراة ضد ويكي توريستس تعني الكثير بالنسبة لنا. سنذهب إلى هناك بهدف الفوز بالمباراة لحصد النقاط الثلاث، أو على الأقل نقطة واحدة لضمان تحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى."

"هدفنا هو اللعب في القارة الموسم المقبل، ونعتقد أن تحقيق نتيجة جيدة ضد فريق ويكي توريستس سيعطينا دفعة كبيرة نحو تحقيق ذلك"، صرح أوموكارو.

بقلم ساب أوسوجي



