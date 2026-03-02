الدوري النيجيري الممتاز: أوزيباغبي واثق من أن نادي إيكورودو سيتي سيردّ بشكل إيجابي بعد الهزيمة الثقيلة أمام فريق التأمين.

أعرب مايك أوزيباغبي، المستشار الفني لنادي إيكورودو سيتي، عن ثقته في قدرة فريقه على التعافي من الهزيمة الثقيلة التي مُني بها أمام فريق بيندل للتأمين، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

تعرض فريق أوجا بويز لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-0 أمام فريق كينيدي بوبوي في مباراة الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، على ملعب صامويل أوغبيموديا في مدينة بنين يوم السبت.

كانت هذه أول هزيمة لمدينة إيكورودو في آخر أربع مباريات لها في الدوري.

أوزيباغبي يتأمل في الهزيمة

"لقد كنا متراخين في المباراة. أتيحت لنا فرصنا، لكننا فشلنا في استغلالها"، هكذا قال أوزيباغبي بعد المباراة.

"سنحاول تصحيح هذا الجانب قبل مبارياتنا القادمة."

"لسنا تحت ضغط للفوز بالدوري، نريد فقط أن نحاول قدر الإمكان البقاء في المنافسة."

يحتل فريق إيكورودو سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 45 نقطة من 28 مباراة.

بقلم أديبوي أموسو



