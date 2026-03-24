الدوري النيجيري الممتاز: فريق بلاتو يونايتد يُحقق فوزًا حاسمًا على فريق بايلسا يونايتد بفضل تكتيكاته المُعدّلة - أوجونبوت

كشف غبينغا أوغونبوت، مدرب فريق بلاتو يونايتد، أنه حصل على تقرير فني عن فريق بايلسا يونايتد قبل مباراتهم على أرضهم في الجولة 31، والتي فازوا بها 1-0 على ملعب جوس يوم الأحد 22 مارس 2026. Completesports.com التقارير.

كشف أوجونبوت، الملقب بـ "العراف"، أن دراسة دقيقة لـ "أولاد الترميم" أظهرت أنهم دائمًا ما يتجمعون في خط الوسط، ومن هناك يسيطرون على اللعب ويهيمنون عليه ضد الخصوم.

ألمح المدرب السابق لنادي شوتينغ ستارز الرياضي (3SC) إلى أنه نتيجة لذلك، قام بتعديل تكتيكات "الخطة ب" لنادي بلاتو يونايتد من خلال تجنب خط الوسط واستخدام الأطراف.

أوجونبوت يضع استراتيجية مع تقرير فني عن فريق بايلسا يونايتد

أثبت هذا التحول التكتيكي فعاليته، حيث سجل فاروق عمر هدف الفوز بالمباراة، ولعب تيميتوب فينسنت دورًا رئيسيًا لفريق تين سيتي.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: مهمة بقاء فريق بلاتو يونايتد على رأس أولويات المدرب أوجونبوت

"قبل المباراة، كان لدي تقرير فني عن فريق بايلسا يونايتد، وكنت أعرف أنهم يسيطرون على خط الوسط"، هكذا قال أوجونبوت بعد المباراة.

"لذا عندما يفرضون سيطرتهم على وسط الملعب ولا نستطيع منافستهم، نترك تلك المنطقة لهم ونلعب من الأطراف. في كل مرة نهاجم من الأطراف، نكون مسيطرين على المباراة."

"عندما يلعبون في الوسط، فإنهم يفعلون ذلك في نصف ملعبهم. أما في نصف ملعبنا، فغالباً ما يفقدون الكرة. أؤكد لكم بشكل قاطع أن حارس مرمانا لم يمسك الكرة أكثر من أربع مرات خلال المباراة، باستثناء الكرات الركنية أو الكرات الثابتة."

"لذا كان الأمر تكتيكياً - سمحنا لهم بفعل ما يريدون في الوسط، ولكن بمجرد أن استحوذنا على الكرة، ضغطنا عليهم من الأطراف، وهو ما لم يتمكنوا من التعامل معه. لسوء الحظ، لم نستغل المزيد من الفرص."

أثبتت المرونة التكتيكية لفريق بلاتو يونايتد أنها حاسمة

أشاد المدرب الدولي السابق لنادي رينجرز بتيميتوب فينسنت بشكل خاص، واصفاً إياه بأنه "لاعب مميز" نظراً لمساهماته المستمرة.

لقد تم "تقييد" فينسنت بشكل فعال من قبل فريق بايلسا يونايتد، مما سمح للضيوف بالسيطرة على خط الوسط وأجبر أوجونبوت على إجراء تعديل تكتيكي.

"فينسنت لاعب مميز، لا شك في ذلك. لا يوجد فريق يريد الخسارة، لذلك لا تسمح لمثل هذا اللاعب بأي منطقة راحة."

"إنه يتميز بقدرته على استخلاص أفضل النتائج من المواقف الصعبة. ولكي يبقى مميزاً، عليه أن يستمر في فعل ذلك."

"إلى جانب ذلك، وكما قلت سابقاً، لا توجد مباراتان متشابهتان على الإطلاق."

يسعى فريق بلاتو يونايتد إلى إنهاء الموسم بقوة رغم المباريات التي يخوضها خارج أرضه

كما أشاد أوجونبوت بأسلوب فريقه في الهجمات المرتدة السريعة، والذي أدى إلى هدف فاروق عمر الحاسم في الفوز 1-0.

في كرة القدم، لا تعرف دائماً كيف سيأتي الهدف. يجب عليك ابتكار تكتيكات مختلفة. إذا لم ينجح أحدها، تقوم بتغييره.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: أوجونبوت فخور بلاعبي بلاتو يونايتد بعد سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة

"كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا تمكنا من تسجيل الهدف. كان بإمكاننا التسجيل في وقت أبكر، لكننا نشكر الله على النقاط الثلاث."

يحتل فريق بلاتو يونايتد الآن المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، مع تبقي سبع مباريات هذا الموسم.

لا يزال أوجونبوت متفائلاً بشأن فرص فريقه في إنهاء الموسم بقوة، على الرغم من المباريات المتتالية القادمة خارج أرضه ضد واري وولفز (الجولة 36) وناساراوا يونايتد (الجولة 37).

"كل فريق لديه سبع مباريات متبقية، سواء على أرضه أو خارجها. لدينا ثلاث مباريات على أرضنا وأربع مباريات خارج أرضنا، تماماً مثل الفرق الأخرى."

"خطتنا هي أن نلعب مباراتين متتاليتين خارج أرضنا. كل ما نتمناه هو أن يكون التحكيم عادلاً كما كان في هذه المباراة. إذا حدث ذلك، فبإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية في أي مكان."

"يدرك اللاعبون أننا نريد إنهاء الموسم بقوة. لا يمكنك الاعتماد فقط على النقاط التي تحرزها على أرضك - يجب عليك أيضاً حصد النقاط خارج أرضك."

لن ندخل المباريات خارج أرضنا ونحن نبحث عن التعادل. فلسفتي هي أن نطمح عالياً - إذا سقطت، فستسقط بين النجوم.

"إذا سعينا للفوز ولم نحققه، فقد نتعادل. لكن إذا سعينا للتعادل وتعثرنا، فسنخسر. في كل مباراة، نسعى للفوز. سنبذل قصارى جهدنا"، هكذا اختتم أوغونبوت حديثه.

بقلم ساب أوسوجي



