الدوري النيجيري الممتاز: مهمة بقاء فريق بلاتو يونايتد على رأس أولويات المدرب أوجونبوت

يقول غلينغا أوغونبوت، المدرب الرئيسي لفريق بلاتو يونايتد، إن هدفه الأساسي هو ضمان تجنب فريق تين سيتي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المحلي، وهو الدوري الوطني النيجيري (NNL). Completesports.com التقارير.

قبل انضمامه إلى نادي بلاتو يونايتد في منتصف موسم 2025/2026، كان أوجونبوت مدربًا رئيسيًا لنادي شوتينغ ستارز الرياضي (3SC) في إيبادان. وسبق له أن درب فرق إنييمبا (أبا)، وسنشاين ستارز (أكوري)، ولوبي ستارز، وريمو ستارز، ورينجرز إنترناشونال (إينوجو).

تحدث أوجونبوت يوم الاثنين في كانو بعد خسارة فريقه 1-2 أمام باراو إف سي في مباراة الجولة 28 من موسم 2025/2026 من الدوري النيجيري الممتاز.

فريق بلاتو يونايتد يتعرض لهزيمة متأخرة في كانو

أسكت فينسنت تيميتوب جماهير الفريق المضيف بهدف سجله في الدقيقة الرابعة لصالح بلاتو يونايتد. إلا أن باراو إف سي عادل النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق هنري إيزيوني، المنضم للفريق في منتصف الموسم قادماً من كون خليفة.

ضمن ستانلي أوجانبور فوز نادي باراو لكرة القدم بالنقاط الكاملة عندما سجل هدف الفوز النهائي قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية.

لا يزال تجنب الهبوط هو محور تركيز أوجونبوت

قال أوجونبوت، الملقب بـ"العراف"، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن هدفه لا يزال كما هو.

"عندما جئت، كان هدفي - والذي كان أيضاً هدف النادي قبل وصولي - هو ضمان عدم هبوط فريق بلاتو يونايتد. وهذا لم يتغير"، قال أوجونبوت بحزم.

وأضاف بابتسامة عريضة: "هذا ما أفعله في الوقت الحالي".

يحتل فريق بلاتو يونايتد الآن المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وهو بذلك خارج منطقة الهبوط بشكل مريح.

أشرف أوجونبوت على تسع مباريات منذ وصوله، فاز في خمس منها، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين - وهي سلسلة رفعت النادي بعيدًا عن الخطر المباشر.

مدرب فريق بلاتو يونايتد يُلقي باللوم على الفرص الضائعة والإهمال في اللحظات الأخيرة

أعرب المدرب الخبير عن أسفه لأنه لولا إهدار الفرص أمام المرمى وفقدان التركيز، لكانت النتيجة مختلفة أمام فريق باراو إف سي.

"بذل اللاعبون قصارى جهدهم في المباراة. لم يحالفنا الحظ في استغلال الفرص المتاحة. وإلا لكنا حصدنا النقاط الثلاث."

"لكنني أعتقد أننا كنا مهملين بعض الشيء في الجزء الأخير من الشوط الثاني، خلال المراحل الأخيرة. كان هذا الإهمال هو ما كلفنا النقاط الثلاث اليوم."

الدعم النفسي مفتاح نهضة بلاتو يونايتد

عندما سُئل أوجونبوت عما فعله بشكل مختلف عند وصوله لإحداث تحسن في فريق بلاتو يونايتد، أكد على أهمية القوة الذهنية والإيمان.

وأوضح قائلاً: "كان الأمر يتعلق أكثر بالجانب النفسي - منح اللاعبين الثقة وجعلهم يؤمنون بأنفسهم".

بقلم ساب أوسوجي



