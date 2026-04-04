الدوري النيجيري الممتاز: بلاتو يونايتد يستضيف إيكورودو سيتي في لافيا

أفادت التقارير أن رابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) وافقت على ملعب مدينة لافيا كمكان لاستضافة مباراة الجولة 33 بين فريقي بلاتو يونايتد وإيكورودو سيتي. Competesports.com.

تم نقل المواجهة إلى لافيا بسبب الاضطرابات الأمنية الأخيرة في جوس.

لكن من المتوقع أن يعود فريق بلاتو يونايتد إلى ملعب نيو جوس لخوض مباراته القادمة على أرضه.

ستقام المباراة مع مدينة إيكورودو في لافيا يوم الاثنين المقبل.

يحتل فريق بلاتو يونايتد حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز، برصيد 43 نقطة من 32 مباراة.

يحتل فريق إيكورودو سيتي، الذي يسعى لتحقيق لقب تاريخي في الدوري النيجيري الممتاز، المركز الثالث برصيد 52 نقطة من نفس عدد المباريات.



