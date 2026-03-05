الدوري النيجيري الممتاز: رينجرز قادر على تجاوز ريفرز يونايتد للفوز باللقب التاسع - أغبيم

كشف حارس مرمى منتخب نيجيريا السابق، تشيغوزي أغبيم، حصرياً Completesports.com أن نادي طفولته، نادي رينجرز إنترناشونال لكرة القدم، لديه القدرة على تجاوز نادي ريفرز يونايتد لكرة القدم في قمة ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/2026 والفوز بلقبه التاسع في الدوري المحلي الممتاز.

فاز فريق إنييمبا بلقب الدوري تسع مرات، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية النيجيرية. ويتبعه عن كثب فريق رينجرز، الملقب بـ"ظباء الفحم الطائرة"، الذي حصد اللقب ثماني مرات.

يتصدر فريق ريفرز يونايتد حاليًا الترتيب الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 49 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان، بينما يحتل فريق رينجرز المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

رينجرز يقلص الفارق مع ريفرز يونايتد في سباق لقب الدوري النيجيري الممتاز

ومع ذلك، صرح أغبيم لموقع Completesports.com أن المؤشرات تشير إلى احتمالية منافسة حامية على اللقب هذا الموسم، مستشهداً بعودة فريق رينجرز إلى مستواه المعهود منذ بداية المرحلة الثانية من الموسم.

"أعتقد أنها بطولة صعبة ومثيرة للاهتمام حتى الآن. وبدأنا نرى منافسة حقيقية على اللقب بين ريفرز يونايتد ورينجرز"، هذا ما قاله أغبيم لموقع Completesports.com يوم الخميس.

لا شك أن فريق ريفرز يونايتد يتصدر جدول الترتيب ولديه مباراتان مؤجلتان. إذا نظرت إلى جدول الترتيب، ستلاحظ أن الفارق بين الفرق ضئيل للغاية، نقطتان أو ثلاث فقط. وينطبق هذا حتى على الفرق التي تحتل مراكز متأخرة في الجدول.

"هذا يُظهر أن الدوري صعبٌ للغاية من الناحية التنافسية ومثيرٌ للاهتمام. لكنني أعتقد أن فريق رينجرز قادرٌ على الفوز لأنهم يلعبون الآن أفضل مباراة في مسيرتهم."

عودة فريق رينجرز مرتبطة بعودة إيليتشوكو

وتحدث أغبيم أيضاً عن عودة فريق رينجرز إلى سابق عهده منذ المرحلة الثانية من الدوري، مشيراً إلى أنه يمكن تعزيزه بشكل أكبر مع عودة المدرب الرئيسي فيديليس إيليتشوكو من مهمة المنتخب الوطني.

أعتقد أن هذا قد يعود إلى عودة المدرب فيديليس إيليتشوكو إلى الفريق بشكل كامل بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني. ولا شك أن مساعده، إيكيه كينيتشوكو، قدّم أداءً جيداً خلال فترة غياب إيليتشوكو بسبب مشاركته مع المنتخب.

"لكن منذ عودة المدرب الرئيسي، لم ينظر فريق رينجرز إلى الوراء قيد أنملة. لذا، ومع تبقي عشر مباريات، أعتقد أن رينجرز قادر على المنافسة على اللقب إذا حافظ على وتيرته الحالية."

أغبيم يدعم مساعي فريق الظباء الطائرة للفوز باللقب

كما كشف أغبيم البالغ من العمر 41 عامًا أنه لا يزال يزور ملعب نامدي أزيكيوي بانتظام لمشاهدة ناديه السابق ودعمه جنبًا إلى جنب مع المشجعين الآخرين.

"بالنسبة لي، "مرة واحدة رينجرز، دائماً رينجرز". أنا دائماً في الملعب لمشاهدتهم يلعبون ودعمهم مثل أي مشجع آخر أو مؤيد لفريق كول سيتي فلاينج أنتلوبس.

"دعاء كل مشجع لنادي رينجرز هو أن يفوز الفريق بالدوري هذا الموسم، بغض النظر عن الفريق الذي يتصدر الترتيب حاليًا."

"عشر مباريات لا تزال مهمة للغاية - إنها 30 نقطة يمكن التنافس عليها. كل شيء لا يزال ممكناً، وأعتقد أنه سيكون هناك احتفال ضخم في إينوجو في نهاية الموسم"، أكد أجبيم.

بقلم ساب أوسوجي



