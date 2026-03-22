الدوري النيجيري الممتاز: رينجرز جاهزون للمنافسة على اللقب - إيليتشوكو

أعلن فيديليس إيليتشوكو، المستشار الفني لنادي رينجرز، استعداد فريقه للمنافسة على لقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

يحتل فريق "الظباء الطائرة" المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر "ريفرز يونايتد"، مع تبقي ثماني مباريات في الموسم.

يملك أبطال الدوري ثماني مرات فرصة انتزاع الصدارة بفوزهم على فريق El-Kanemi Warriors في ملعب Nnamdi Azikiwe في مدينة Enugu يوم الأحد (اليوم)، حيث من المقرر أن يلعب فريق Rivers United ضد فريق Nasarawa United في مدينة Lafia يوم الاثنين.

حراس المتنزهات ليسوا تحت الضغط

أقر إيليتشوكو بأن فريقه لا يشعر بأي ضغط في سباق اللقب وسيتعامل مع كل مباراة على حدة.

"لا توجد رسالة مختلفة، فنحن لا نريد أن نكون تحت ضغط بسبب الدوري. نتعامل مع كل مباراة على حدة، وبعد هذه المباراة سنتحدث عن المباراة التالية"، هكذا قال إيليتشوكو قبل المباراة مع فريق إلكانيمي واريورز.

إيليتشوكو يدعم اللاعبين

وأضاف المدرب الشاب أن لاعبيه يمتلكون كل المقومات اللازمة للفوز باللقب.

وأضاف إيليتشوكو: "إنهم يفهمون ما يتطلبه الفوز. لديهم العزيمة والقدرة والشخصية، ويفهمون ما نريده. بالنسبة لي، نحن دائماً على أتم الاستعداد".

فريق ريفرز يونايتد الذي يجب التغلب عليه

إلا أن إيليتشوكو أقر بأن فريق ريفرز يونايتد فريق قوي، وأصر على أن المنافسة على اللقب لا تزال مفتوحة مع دخول الموسم مرحلته النهائية.

"إنهم الفريق الأقوى، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث. نحن أيضاً فريق قوي. في المباريات المتبقية، سنقاتل بشراسة ونحافظ على مستوانا العالي دون ضغوط"، هكذا قال.

بقلم أديبوي أموسو



