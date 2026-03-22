الدوري النيجيري الممتاز: رينجرز يضمن الصدارة، وكانو بيلارز بيب إنييمبا

صعد فريق رينجرز إلى قمة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، NPFL، بعد فوز مريح بنتيجة 2-0 على فريق إلكانيمي واريورز.

منح دانيال إيتودو فريق رينجرز التقدم قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ضاعف غودوين أوباجي النتيجة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.

يحتل فريق فيديليس إيليتشوكو المركز الأول برصيد 54 نقطة من أصل 31 نقطة.

في إيكين، انتفض فريق ريمو ستارز ليهزم فريق كوارا يونايتد بنتيجة 3-1.

افتتح إبراهيم يحيى التسجيل لفريق كوارا يونايتد في الدقيقة 34.

أعاد أحمد أكينييلي التعادل لأصحاب الأرض بعد دقيقتين.

سجل فريق ريمو ستارز هدفين آخرين عن طريق هادي هارونا وفيكتور مباوما.

فاز فريق بلاتو يونايتد، حامل اللقب السابق، على فريق بايلسا يونايتد بنتيجة 1-0.

سجل فاروق عمر هدف الفوز بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

تعادل فريقا واري وولفز وبيندل للتأمين بنتيجة 0-0 في أوزورو.

فاز فريق كاتسينا يونايتد على فريق شوتينغ ستارز بنتيجة 1-0 في ملعب محمدو ديكو.

أحرز إيليا أكاني الهدف الحاسم في الدقيقة 66

خسر فريق إنييمبا، حامل اللقب تسع مرات، بنتيجة 2-0 أمام فريق كانو بيلارز في ملعب ساني أباتشا.

وضع تشيدوزي أوكوري فريق كانو بيلارز في المقدمة في الدقيقة 11.

سجل قائد منتخب نيجيريا السابق أحمد موسى الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول مباشرة.

المباريات كاملة

ريمو ستارز 3-1 كوارا يونايتد

رينجرز 2-0 الكانمي

كاتسينا يونايتد 1-0 3SC

كانو بيلارز 2-0 إنيمبا

بلاتو يونايتد 1-0 بايلسا يونايتد

وولفز 0-0 بيندل للتأمين

كون خليفة 2-2 مدينة إيكورودو



