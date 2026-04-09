    الدوري النيجيري الممتاز: معركة الهبوط لم تنتهِ بالنسبة لفريق بلاتو يونايتد - أوجونبوت

    حذر غبينغا أوغونبوت، المستشار الفني لنادي بلاتو يونايتد، لاعبيه من أنهم ليسوا في مأمن من الهبوط بعد، بحسب التقارير. Completesports.com.

    عزز نادي جوس آماله في البقاء في الدوري بفوز مريح بنتيجة 4-1 على نادي إيكورودو سيتي في ملعب مدينة لافيا يوم الاثنين.

    ارتقى بطل الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم السابق إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 46 نقطة من 33 مباراة.

    "إذا نظرنا إلى الأمر، كان أمامنا ست مباريات متبقية - ثلاث مباريات على أرضنا وثلاث مباريات خارج أرضنا. لسنا بمنأى تماماً عن الهبوط"، هكذا صرح أوجونبوت لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

    قال أوجونبوت بعد المباراة: "لقد أخبرت اللاعبين وجعلتهم يفهمون أن تعريفي للمباراة الجيدة هو الجمال في اللعبة بالإضافة إلى النجاح".

    "لا يمكننا التهاون في هذه المباراة. الخسارة أو التعادل كانا سيؤديان بنا إلى المركز الخامس عشر أو الرابع عشر، وكان ذلك سيمثل انتكاسة مؤقتة، وهو ما تجنبناه الآن."

    سيخوض فريق بلاتو يونايتد مباراة خارج أرضه أمام فريق ريفرز يونايتد في بورت هاركورت نهاية هذا الأسبوع.

