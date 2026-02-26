الدوري النيجيري الممتاز: ريمو ستارز يعين عبد الله مستشاراً فنياً جديداً

أكد نادي ريمو ستارز تعيين عثمان عبد الله مستشاراً فنياً جديداً له، بحسب التقارير. Completesports.com.

يُعدّ هذا المدرب البالغ من العمر 51 عاماً أحد المدربين ذوي التصنيف العالي في الساحة المحلية في نيجيريا.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "يسرنا الإعلان عن تعيين عثمان عبد الله مستشاراً فنياً للنادي". الموقع الرسمي للنادي.

"هذا التعيين يسري مفعوله فوراً، حيث من المتوقع أن يمثل خطوة هامة في رؤية النادي للارتقاء بأدائه."

"يتمتع عبد الله بثروة من الخبرة، حيث حصل على شهادة UEFA Pro Licence، كما أنه حاصل على درجات علمية متقدمة في تدريب كرة القدم وإدارة الفرق من Le CREPS de Montpellier، فرنسا."

"كما أنه حاصل على شهادة المستوى الأول من البرنامج الوطني لاعتماد التدريب (NCAP) من سنغافورة وشهادة التدريب المرموقة من الدوري الإسباني (LaLiga)."

فاز المدرب الخبير بلقب الدوري النيجيري للمحترفين لكرة القدم (NPFL) مع فريق إنييمبا في موسم 2018/19.

كما شغل منصب مساعد مدرب منتخب النسور الخضراء تحت قيادة الجهاز الفني لخوسيه بيسيرو.

يكافح فريق ريمو ستارز لتجنب الهبوط هذا الموسم، بعد فوزه بلقب الدوري النيجيري الممتاز للمرة الأولى في الموسم الماضي.

سيستضيف فريق "سكاي بلو ستارز"، الذي يحتل المركز التاسع عشر، فريق "كاتسينا يونايتد" في نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو





