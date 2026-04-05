الدوري النيجيري الممتاز: ريمو ستارز يتفوق 3-0 في ديربي، وريفرز يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

فاز حامل اللقب ريمو ستارز على شوتينغ ستارز بنتيجة 1-0 في ديربي جنوب غربي مثير للجدل أقيم في إيكين يوم الأحد.

سجل صامويل أناكوي الهدف الحاسم بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

تغلب أناكوي على حارس المرمى داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة على الجانب الأيسر ومراوغة من فيكتور مبوما.

ارتقى فريق ريمو ستارز إلى المركز السابع عشر في الترتيب بعد فوزه الذي حققه بشق الأنفس.

في إنوجو، استعاد فريق رينجرز صدارة الترتيب رغم تعادله السلبي على أرضه أمام فريق باراو إف سي.

تراجع فريق ريفرز يونايتد إلى المركز الثاني بعد خسارته 2-0 أمام فريق واري وولفز في أوزورو.

افتتح إيغبونو إيفويرهوروما التسجيل لفريق وولفرهامبتون من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

سجل أوثوكي إغبو الهدف الثاني في الدقيقة 90 بالضبط.

تعرض فريق ناساراوا يونايتد، صاحب المركز الرابع، لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-0 أمام فريق كون خليفة على ملعب مدينة لافيا.

سجل ستانلي أوتو الهدف الحاسم لفريق كون خليفة لكرة القدم في الوقت بدل الضائع.

في ملعب ساني أباتشا، حقق فريق كانو بيلارز أكبر فوز في ذلك اليوم، حيث سحق فريق بيندل للتأمين بنتيجة 4-0.

مصطفى جبرين، تشيدوزي أوكوري، محمد أمينو، وبرنارد أوفوك كانوا جميعًا مستهدفين في ساي ماسو جيدا.

وفي إيلورين، فاز كوارا يونايتد على محاربي الكانيمي 3-0، وسجل أهداف جونيور أيموفوا وسام الدين محمد وعبد السلام عبد السلام.

فاز كاتسينا يونايتد على نيجر تورنادو 1-0 على ملعب محمدو ديكو.

سجل إيليا أكاني هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 65.

النتائج الكاملة

كوارا يونايتد 3-0 الكانمي

ريمو ستارز 1-0 3SC

رينجرز 0-0 باراو

كاتسينا يونايتد 1-0 تورنادو

كانو بيلارز 4-0 بندل للتأمين

وولفز 2-0 ريفرز يونايتد

نصراوة يونايتد 0-1 كون خليفة

بقلم أديبوي أموسو





