الدوري النيجيري الممتاز: ريمو ستارز ينهي سلسلة هزائمه، وتأمين يسحق إيكورودو سيتي

أنهى فريق ريمو ستارز سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على فريق كاتسينا يونايتد بنتيجة 2-0 في إيكين يوم الأحد.

سجل هارونا هادي هدفين لفريق ريمو ستارز في المباراة.

لا يزال فريق سكاي بلو ستارز يحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب على الرغم من الفوز.

صعد فريق رينجرز إلى القمة بفضل فوزه 2-0 على فريق ناساراوا يونايتد.

سجل غودوين أوباجي وتشيديبيري نوبودو أهداف فريق الظباء الطائرة.

تراجع فريق ريفرز يونايتد إلى المركز الثاني بعد خسارته 1-0 أمام فريق بايلسا يونايتد في ديربي الجنوب الجنوبي.

هدف تيمبل إميكاي العكسي حسم المباراة لصالح فريقه.

تعادل فريق إنييمبا، حامل اللقب تسع مرات، مع فريق كون خليفة بنتيجة 1-1 في مدينة أبا.

منح جيمس إيكيبويكي التقدم لفريق كون خليفة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

أعاد إيكيني أوازي التعادل لفريق إنييمبا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

في ملعب صامويل أوغبيموديا بمدينة بنين، سحق فريق بيندل للتأمين فريق إيكورودو سيتي بنتيجة 4-0.

سجل أليكس أويلايفا ثلاثية لصالح فريق التأمين، بينما سجل ويزدوم أودوم الهدف الآخر.

في إيبادان، فاز فريق شوتينغ ستارز على فريق كانو بيلارز بنتيجة 2-1.

منح صادق إبراهيم فريق شوتينغ ستارز التقدم في الدقيقة الثلاثين، بينما ضاعف قمر أدغوك النتيجة في الدقيقة 63.

قلص مصطفى جبرين الفارق لصالح فريق كانو بيلارز قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.

النتائج الكاملة

بايلسا يونايتد 1-0 ريفرز يونايتد

بندل للتأمين 4-0 إيكورودو يونايتد

إنييمبا 1-1 كون خليفة

نيجر تورنيدوز 2-0 واري وولفز

رينجرز يونايتد 2-0 ناساراوا يونايتد

ريمو ستارز 2-0 كاتسينا يونايتد

شوتينج ستارز 2-1 كانو بيلارز



بقلم أديبوي أموسو



