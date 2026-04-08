الدوري النيجيري الممتاز: على ريمو ستارز الفوز في المباريات الخمس المتبقية لتجنب الهبوط - عبد الله

المستشار الفني لفريق ريمو ستارز، عثمان

قال عبد الله إنه من المهم لفريق ريمو ستارز الفوز في مبارياته الخمس المتبقية في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

عزز حامل اللقب آماله في البقاء بفوز صعب بنتيجة 1-0 على فريق شوتينغ ستارز في ديربي الجنوب الغربي في نهاية الأسبوع الماضي.

ارتقى فريق سكاي بلو ستارز إلى المركز السابع عشر في جدول الترتيب بعد الفوز.

سيخوض فريق ريمو ستارز معركة مع

يستضيف ملعب ساني أباتشا هذا الأسبوع نادي كانو بيلارز، النادي السابق لعبد الله.

قال عبد الله إنهم سيسعون جاهدين للفوز والحصول على أكبر عدد من النقاط من المباراة.

"كانو مكان شديد التنافس، والآن من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في كل مباراة نخوضها"، هكذا صرح عبد الله لوسائل الإعلام التابعة لفريق ريمو ستارز.

"لا نحتاج إلى خسارة أي نقطة حتى نهاية الموسم. والأهم من ذلك، على أرضنا وبين جماهيرنا، يجب أن نضمن الحصول على النقاط الكاملة في المباريات المتبقية، وإلا فسيكون الأمر صعباً للغاية."



