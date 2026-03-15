الدوري النيجيري الممتاز: فريق ريمو ستارز بيب ناساراوا يونايتد وفريق 3SC يتغلبان على فريق ويكي توريستس في مباراة مثيرة بخمسة أهداف

عزز حامل اللقب فريق ريمو ستارز آماله في البقاء بعد فوزه بنتيجة 2-1 على فريق ناساراوا يونايتد في إيكين يوم الأحد.

ستانلي جوزيف يضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 62.

تعادل فريق نصاراوا يونايتد عن طريق سليمان داودا في الدقيقة 83.

سجل مايكل إيبي هدف الفوز لفريق ريمو ستارز قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

حقق فريق شوتينغ ستارز، حامل اللقب السابق، فوزاً بنتيجة 3-2 على فريق ويكي توريستس في ملعب ليكان سلامي، أداماسينغا، إيبادان.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق صادق إبراهيم في الدقيقة 16، بينما عادل أبا موسى النتيجة لصالح ويكي في الدقيقة 35.

استعاد فريق 3SC التقدم عن طريق لاكي إيمانويل في الدقيقة 44.

اقرأ أيضا: إيجيوجو: لن أمنع أطفالي من أن يصبحوا حراس مرمى

تمكن فريق ويكي توريستس من معادلة النتيجة مرة أخرى عن طريق جون تايوو في الدقيقة 53.

سجل تيجاني الأمين هدف الفوز لفريق شوتينغ ستارز قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

في آبا، فاز فريق إنييمبا على فريق بلاتو يونايتد بنتيجة 2-0، حيث سجل بول أوديه وشينيدو أوفيري كلا الهدفين لفريق "فيل الشعب".

تعادل فريقا كوارا يونايتد ورينجرز بنتيجة 0-0 في إيلورين، بينما تعادل فريق نيجر تورنيدوز بنتيجة 0-0 مع فريق كانو بيلارز في مينا.

في ملعب ساني أباتشا في كانو، فاز فريق باراو إف سي على فريق أبيا واريورز بنتيجة 2-0.

وضع محمد عمر فريق باراو في المقدمة من ركلة حرة في الدقيقة التاسعة.

ضاعف عمر النتيجة من ركلة حرة أخرى عند مرور نصف ساعة.

النتائج الكاملة

كوارا يونايتد 0-0 رينجرز

الكانيمي 1-1 كاتسينا يونايتد

3SC 3-2 ويكي

باراو 2-0 أبيا واريورز

تورنادوز 0-0 كانو بيلارز

إنيمبا 2-0 بلاتو يونايتد

بايلسا يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

ريمو ستارز 2-1 ناساراوا يونايتد

بقلم أديبوي أموسو



