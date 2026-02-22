الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد وإنييمبا يتقاسمان النقاط؛ بلاتو يونايتد يسحق شوتينغ ستارز

تعادل فريقا ريفرز يونايتد وإنييمبا بنتيجة 1-1 على ملعب أدوكيي أميسيماكا في بورت هاركورت يوم الأحد.

منح أبيودون جوزيف فريق إنييمبا التقدم في الدقيقة 28، بينما أعاد أنيكيمي أوكون التعادل لفريق ريفرز يونايتد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

حافظ فريق إيكورودو سيتي على صدارة الترتيب رغم تعادله على أرضه 1-1 أمام فريق بايلسا يونايتد.

تقدم فريق بايلسا يونايتد بهدف إيتاه إيكوي قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.

تعادل أولانريواجو مولادي لصالح مدينة إيكورودو بعد أربع دقائق من مرور ساعة من اللعب.

حافظ فريق رينجرز، حامل اللقب السابق، على المركز الثاني في جدول الترتيب بعد تعادله السلبي 0-0 مع فريق كاتسينا يونايتد على ملعب محمدو ديكو.

في ملعب نيو جوس، سحق فريق بلاتو يونايتد فريق شوتينغ ستارز بنتيجة 4-1.

وضع قمر أدجوك فريق شوتينغ ستارز في المقدمة في الدقيقة الثانية عشرة.

لكن فريق بلاتو يونايتد رد بأربعة أهداف من تارابينا بيوريبو، وهاريسون إيباه، وفينسنت تيميتوب، وألاو دانباني.

في لافيا، فاز فريق ناساراوا يونايتد على فريق بيندل للتأمين بنتيجة 1-0، حيث سجل جون جوشوا هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

سجل أدامو محمد وأوجينيتيجا إيبيتومامي هدفي فوز كون خليفة على نيجر تورنادو 2-0 في أويري.

عزز فريق كانو بيلارز آماله في البقاء بفوزه 3-0 على فريق إل-كانيمي واريورز.

سجل كل من رابيو علي ولويس دادونغ وشيدوزي أوكوري أهدافاً لفريق كانو بيلارز في المباراة.

فاز فريق أبيا واريورز على فريق كوارا يونايتد بنتيجة 1-0 بفضل هدف كاسيمير أزوبويكي في الدقيقة 29.

النتائج الكاملة

كاتسينا يونايتد 0-0 رينجرز

أبيا واريورز 1-0 كوارا يونايتد

كانو بيلارز 3-0 الكانمي

بلاتو يونايتد 4-1 3SC

كون خليفة 2-0 تورنادو

ريفرز يونايتد 1-1 إنييمبا

إيكورودو سيتي 1-1 بايلسا يونايتد

ناساراوا يونايتد 1-0 بندل للتأمين



