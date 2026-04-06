الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد "خسارة مؤلمة" أمام واري وولفز - فينيدي يتحسر على الفرص الضائعة

وصف فينيدي جورج، المدير الفني لفريق ريفرز يونايتد، خسارة فريقه "برايد أوف ريفرز" بنتيجة 2-0 أمام منافسه في الجنوب الجنوبي، فريق واري وولفز، بأنها "مؤلمة" في مباراة الأحد. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 مباراة الجولة 33 على ملعب جامعة دلتا الجنوبية في أوزورو، ولاية دلتا. Completesports.com التقارير.

فريق ريفرز يونايتد يكافح بينما يسيطر فريق واري وولفز على مجريات المباراة مبكراً

افتتح أوثوكي إغبو التسجيل لفريق سيسايدرز بعد 12 دقيقة من انطلاق المباراة، حيث صمد أصحاب الأرض بقوة حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

اندفع رجال فينيدي جورج للأمام في الشوط الثاني مثل غزو الجراد بحثًا عن هدف التعادل، لكن الفريق المضيف هو من ضاعف تقدمه بعد أربع دقائق من الوقت الإضافي في هجمة مرتدة مثيرة أنهىها إيغبونو إيفويرهوروما.

سيطرة ريفرز يونايتد تفشل في تحقيق الأهداف — فينيدي

"كل خسارة مؤلمة، ولكن في هذه المرحلة من الدوري، كانت نقطة التعادل ستكون جيدة لأننا أتيحت لنا فرصة المنافسة عليها، لكن ذلك لم يكن ممكناً اليوم. هذه هي كرة القدم. دعونا نرى كيف يمكننا خوض مباراتنا على أرضنا وضمان الفوز بها"، هكذا قال فينيدي.

"لن يؤثر ذلك علينا. نحن ندرك ما هو على المحك. علينا فقط أن نواصل تشجيع لاعبينا وأن نرى كيف يمكننا الفوز بمباراتنا على أرضنا. هذا ما سنفعله."

فينيدي يتحسر على الفرص الضائعة بعد الأداء القوي

كانت مباراة جيدة من كلا الفريقين. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات اللعب وأتيحت لنا فرصتان جيدتان، لكننا لم نتمكن من استغلال أي منهما. في النهاية، عندما تكون متأخرًا في النتيجة، تدفع بالعديد من اللاعبين للأمام لتسجيل هدف التعادل، لكنهم استغلوا هجمة مرتدة سريعة وسجلوا هدفهم الثاني.

"الخسارة خسارة. حاولنا تسجيل هدف التعادل، لكن ذلك لم يكن ممكناً. سنعود برؤوس مرفوعة، ونتعافى، ونستعد لمباراتنا القادمة."

يستعد فريق ريفرز يونايتد لمواجهة حاسمة ضد فريق بلاتو يونايتد

سيستضيف فريق ريفرز يونايتد فريق بلاتو يونايتد في مباراة الجولة 34 هذا الأسبوع على ملعب أدوكي أميسيماكا، أوماجوا، بالقرب من بورت هاركورت، بينما سيسافر فريق واري وولفز لمواجهة فريق كون خليفة صاحب المركز الأخير على ملعب دان أنيام، أويري.

يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز الثاني في الجدول برصيد 55 نقطة، متساوياً مع فريق رينجرز الذي يتصدر الترتيب بفارق أهداف أفضل (+15)، بينما يمتلك فريق برايد أوف ريفرز +6.

بقلم ساب أوسوجي



