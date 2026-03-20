الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد يدفع ثمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا - المدرب المساعد، أولانريواجو

اعترف مساعد مدرب فريق ريفرز يونايتد، يمي أولانريواجو، بأن فريق "فخر ريفرز" يدفع ثمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمته 1-0 أمام فريق نيجر تورنيدوز في مباراة الجولة 26 المؤجلة من الدوري النيجيري الممتاز يوم الخميس على ملعب باكو كونتاغورا في مينا. Completesports.com التقارير.

يشعر فريق ريفرز يونايتد بالإرهاق من دوري كرة القدم الكندية بعد خسارته أمام فريق تورنادويز.

سجل تيردو شيماغاندي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 67 ليمنح أصحاب الأرض النقاط الثلاث في محاولتهم للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وقد رفع هذا الفوز فريق نيجر تورنيدوز إلى المركز التاسع في الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما حافظ فريق ريفرز يونايتد على تقدم طفيف بنقطة واحدة على فريق إنوجو رينجرز في سباق اللقب.

يملك فريق ريفرز يونايتد 52 نقطة، ويحتل فريق رينجرز المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق إيكورودو سيتي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، مع تبقي أربع مباريات في موسم 2025/2026.

لا يزال فريق ريفرز يونايتد ينافس على اللقب رغم تقارب النتائج.

وأصر المدرب المساعد، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بدلاً من المدير الفني فينيدي جورج، على أن الدوري لا يزال مفتوحاً على الرغم من الضغوط.

"لقد كانت مباراة جيدة، سيطرنا عليها منذ الشوط الأول. لا أعتقد أنهم (فريق نيجر تورنيدوز) خلقوا أي فرص حقيقية، باستثناء الارتباك الذي أدى إلى هدفهم"، قال أولانريواجو.

"لكنها من الأمور التي لا مفر منها. أعتقد أننا ندفع ثمن اللعب في القارة، مما أدى إلى ضغط المباريات. ولا تنسوا أن كل فريق يلعب من أجل شيء ما، لذلك نعلم أن الأمر سيكون صعباً."

أظهر فريق ريفرز يونايتد قوة ذهنية وسط ضغط المباريات.

وأضاف أن الفريق لا يزال يتمتع بقوة ذهنية رغم الجدول الزمني المزدحم.

"لاعبو ريفرز يونايتد يتمتعون بقوة ذهنية عالية. وكما قلت، كل لاعب يلعب من أجل هدف ما. تلك المباريات المهمة التي لم نتمكن من خوضها خلال حملتنا القارية هي ما نخوضه الآن."

"يُصارع فريق نيجر تورنادو لتجنب الهبوط، بينما يسعى فريق إيكورودو سيتي للتأهل إلى البطولات القارية. كل فريق لديه ما يخسره. لكنني أعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة ولم نستحق الخسارة."

فريق برايد أوف ريفرز يركز على المباراة القادمة في سعيه للفوز باللقب

وفيما يتعلق بفرص فريق ريفرز يونايتد في الفوز باللقب مع تقدمه بنقطة واحدة فقط في الصدارة، أكد المدرب مجدداً أن السباق لم يُحسم بعد.

"الدوري لا يزال ماراثونًا. ما زال أمامنا ثماني مباريات، وتركيزنا الآن منصبّ على المباراة القادمة. لا نريد أن ننشغل بالنتائج السابقة. اهتمامنا منصبّ بالكامل على ما سيأتي لاحقًا"، هكذا اختتم حديثه.

سيسافر فريق ريفرز يونايتد لمواجهة فريق ناساراوا يونايتد في مباراة الجولة 31 من الدوري النيجيري الممتاز يوم الأربعاء في لافيا، بولاية ناساراوا.

بقلم ساب أوسوجي



