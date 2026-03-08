الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد ورينجرز يحققان فوزين كبيرين؛ وولفرهامبتون يتفوق على إنييمبا

حافظ فريق ريفرز يونايتد على صدارة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه المريح على أرضه بنتيجة 3-1 على فريق بيندل للتأمين.

كان كل من تشيجيوكي مباوما، وويزدوم صامويل، وسامسون أوبي هدفًا لفريق ريفرز يونايتد.

يتصدر فريق فينيدي جورج الترتيب برصيد 52 نقطة من 27 مباراة.

حقق فريق رينجرز، صاحب المركز الثاني، فوزًا ساحقًا على فريق ريمو ستارز بنتيجة 4-1 على ملعب نامدي أزيكيوي في مدينة إينوجو.

سجل كينيث إيغبوكي هدفين لفريق الظباء الطائرة، بينما سجل تشيدوزي إيواندو وويزدوم إبيريم الأهداف الأخرى لأصحاب الأرض.

سجل فريق ريمو ستارز هدفه عن طريق فرانك كينج.

ارتقى فريق ناساراوا يونايتد إلى المركز الثالث بعد فوزه الصعب 1-0 على فريق إيكورودو سيتي في لافيا.

سجل برايت أمادي هدف الفوز قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

سجل إيميكا أوبيوما هدفين ليقود فريق أبيا واريورز للفوز على فريق شوتينغ ستارز بنتيجة 2-0 على أرضه.

وفي أوزورو، حقق واري وولفز فوزاً بنتيجة 2-1 على إنيمبا البطل تسع مرات.

منح قدوس أولاينولا فريق وولفرهامبتون التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 71، بينما ضاعف لاتي يوسف النتيجة بعد خمس دقائق.

قلص تشيديرا مايكل الفارق لصالح إنييمبا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

حقق فريق كوارا يونايتد الفوز الوحيد خارج أرضه في ذلك اليوم، متغلبًا على فريق كاتسينا يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب محمدو ديكو.

كان هذا أول فوز لفريق كوارا يونايتد خارج أرضه هذا الموسم.

في ملعب ساني أباتشا في كانو، سجل أحمد موسى هدف الفوز في مباراة كانو بيلارز ضد باراو إف سي بنتيجة 1-0.

كما فاز فريق كون خليفة على فريق بايلسا يونايتد بنتيجة 1-0، حيث سجل أوتشيكوكو أونوها هدف الفوز في الدقيقة 45 بالضبط.

النتائج الكاملة

كانو بيلارز 1-0 باراو إف سي

بلاتو يونايتد 3-0 نيجر تورنيدوز

رينجرز إنترناشونال 4-1 ريمو ستارز

أبيا واريورز 2-0 شوتينغ ستارز

واري وولفز 2-1 إنييمبا إف سي

ريفرز يونايتد 3-1 للتأمين

كاتسينا 1-2 كوارا يونايتد

ناساراوا يونايتد 1-0 إيكورودو سيتي

كون خليفة 1-0 بايلسا يونايتد

بقلم أديبوي أموسو



