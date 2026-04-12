الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد يستعيد الصدارة، وإنييمبا يسحق كاتسينا يونايتد

استعاد فريق ريفرز يونايتد صدارة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، NPFL، بعد فوزه الصعب 1-0 على فريق بلاتو يونايتد.

أحرز ويزدوم صامويل هدف الفوز في الدقيقة الحادية عشرة.

يتصدر فريق ريفرز يونايتد الترتيب برصيد 58 نقطة من 34 مباراة.

تراجع فريق رينجرز إلى المركز الثاني بعد تعادله سلبياً (0-0) مع فريق نيجر تورنيدوز.

وفي أبا، سحق إنييمبا فريق كاتسينا يونايتد بنتيجة 3-0 ليعزز آماله في البقاء.

سجل كل من ستانلي ديمبا، وشيديرا مايكل، وونا ويليامز أهدافًا لصالح فريق إنييمبا في المباراة.

تعادل فريق شوتينغ ستارز بنتيجة 0-0 مع فريق كوارا يونايتد في ملعب ليكان سلامي، أداماسينغا، إيبادان.

في ملعب دان أنيام، أويري، فاز كون خليفة على واري وولفز 3-0.

وسجل أوتشيشوكو أونوها ثنائية لكون خليفة، بينما سجل مميسوما ننوروم الهدف الآخر.

في ييناغوا، حقق فريق ويكي توريستس الفوز الوحيد خارج أرضه في ذلك اليوم، متغلبًا على فريق بايلسا يونايتد بنتيجة 1-0.

أحرز إمامو بالا هدف الفوز في الدقيقة 67.

حقق فريق إيكورودو سيتي فوزاً ساحقاً على فريق كانو بيلارز بنتيجة 3-0، حيث سجل جوزيف أرومالا وتوسين أوييدوكون وأبايومي أيوديجي أهداف الفريق المضيف.

النتائج الكاملة

3SC 0-0 كوارا يونايتد

باراو 2-1 ريمو ستارز

تورنادو 0-0 رينجرز

إنيمبا 3-0 كاتسينا يونايتد

بايلسا يونايتد 0-1 ويكي

إيكورودو سيتي 3-0 كانو بيلارز

ريفرز يونايتد 1-0 بلاتو يونايتد

كون خليفة 3-0 وولفرهامبتون



