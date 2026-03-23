الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد يتعثر مجدداً في سباق اللقب، وأبيا واريورز يحقق فوزاً على أرضه

تعثر فريق ريفرز يونايتد مرة أخرى في سعيه للفوز باللقب، حيث خسر بنتيجة 4-1 أمام فريق ناساراوا يونايتد في ملعب مدينة لافيا يوم الاثنين.

كان فريق فينيدي جورج يهدف إلى العودة إلى صدارة الترتيب بعد فوز رينجرز 2-0 على فريق الكانمي واريورز يوم الأحد، لكنه بدلاً من ذلك تعرض لهزيمة ثقيلة خارج أرضه.

وضع هدفان سريعان من نغي أولوكا-إيفور وأبوبكر عبد الله فريق "سوليد ماينرز" في تقدم مريح في اللحظات الأولى من المباراة.

وأضاف تشيميزي فيكتور الهدف الثالث لفريق ناساراوا يونايتد في الدقيقة 15، بينما قلص تايوو عبد الرافيو الفارق لفريق ريفرز يونايتد في الدقيقة 24.

أعاد جوفرانك إستيفانوس التقدم لفريق ناساراوا يونايتد بثلاثة أهداف قبل دقيقتين من مرور ساعة من المباراة.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز: عبد الله يُشيد بفوز ريمو ستارز، ويتطلع إلى تحقيق النصر على الكانمي

ارتقى فريق ناساراوا يونايتد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 31 مباراة.

يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز الثاني برصيد 52 نقطة من نفس عدد المباريات.

في أومواهيا، فاز فريق أبيا واريورز على فريق نيجر تورنيدوز بنتيجة 2-1.

منح سوراجو لاوال فريق أبيا واريورز التقدم بعد سبع دقائق، بينما ضاعف كاسيمير أزوبويكي النتيجة في الدقيقة 65.

قلص جوزيف جودفري الفارق لصالح فريق تورنيدوز قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

بقلم أديبوي أموسو




