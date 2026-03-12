الدوري النيجيري الممتاز: فوز فريق شوتينغ ستارز على ريفرز يونايتد 2-1 في إيبادان

فاز فريق شوتينغ ستارز على فريق ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت في إيبادان يوم الخميس.

منح صادق إبراهيم فريق شوتينغ ستارز التقدم في الدقيقة 24.

سدد إبراهيم الكرة في الشباك بعد أن تلقى تمريرة عرضية رائعة من أيوبامي أبيودون.

تمكن فريق ريفرز يونايتد من معادلة النتيجة عن طريق واسيو فالولو في الدقيقة 69.

سجل قمر أدجوك هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أفلت أدجوك من رقيبه داخل منطقة الجزاء قبل أن يختار مكانه.

يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 28 مباراة.

ارتقى فريق شوتينغ ستارز إلى المركز السادس برصيد 44 نقطة من 29 مباراة بعد الفوز.

بقلم أديبوي أموسو




