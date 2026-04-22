الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يستهدف إنهاء موسم 2025/26 في 24 مايو

سينتهي موسم 2025/26 في 24 مايو كما هو مخطط له، وفقًا لرابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

ستأخذ الأندية في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) استراحة في نهاية هذا الأسبوع، وذلك خلال فترة كأس رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF).

قال ديفيدسون أوومي، الرئيس التنفيذي للعمليات، إن الفترة الزمنية التي تم إنشاؤها في بداية الموسم كانت لضمان عملية سلسة خالية من الاضطرابات التي حدثت في المواسم الماضية.

"لقد تعاونا مع قسم المسابقات في الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بداية الموسم لتحديد مواعيد مناسبة لكأس الاتحاد. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ يناير، ونحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد"، صرح بذلك أوومي لوسائل الإعلام التابعة للدوري النيجيري الممتاز.

"لقد حرصنا على الحفاظ على ثبات جدول المباريات، وقد تطلب الأمر الكثير من التخطيط والتعاون من الأندية لتحقيق ذلك"، صرح أوومي.

سيتم الآن لعب مباريات الجولة 36 و 37 من الدوري النيجيري الممتاز في 3 مايو و 10 مايو على التوالي، بينما سيتم مراعاة فترة أخرى لكأس الاتحاد الرئاسي في 16/17 مايو.

ستقام المباريات النهائية للحملة يوم الأحد الموافق 24 مايو.



