الدوري النيجيري الممتاز: هذه بداية سلسلة من النتائج الجيدة – أبيودون يعلق بعد تعادل إنييمبا مع ريفرز يونايتد

كشف جوزيف أبيودون، نجم فريق إنييمبا، أن تعادل الفريق 1-1 مع فريق ريفرز يونايتد على ملعب أدوكيي أميسيماكا سيكون بمثابة بداية للعديد من النتائج الجيدة في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL).



يذكر أن لاعب صن شاين ستارز السابق افتتح التسجيل لفريق "بيبولز إيليفانت" في الدقيقة 28 قبل أن يعادل أنيكيمي أوكون النتيجة لفريق ريفرز يونايتد في الدقيقة 62.



وفي حديثه بعد المباراة، صرح أبيودون، الذي كان يلعب لأول مرة في الشوط الثاني، بأنه سعيد بالعودة إلى فريق إنييمبا.



كما اعتقد أن النتيجة ستكون بمثابة انطلاقة جيدة لفريق إنييمبا في الدوري.

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا نشكر الله على النقطة التي حصلنا عليها".



لم يكن العودة إلى الملعب لأول مرة في هذه المرحلة الثانية من الموسم أمراً سهلاً. هذه أول مباراة لي في الدور الثاني. أنا ممتن للغاية، وأحمد الله على ذلك.



أعتقد أن هذه بداية لسلسلة من النتائج الجيدة والمزيد من النقاط للفريق، بالإضافة إلى المزيد من الأهداف. لم تكن مباراة سهلة، والجميع يعلم ذلك.



"لقد هيأنا أنفسنا لهذه المباراة لأن النقطة مهمة للغاية بالنسبة لنا. الحمد لله أننا حصلنا على النقطة في النهاية، ونحن مستعدون لمباراتنا القادمة ضد كون خليفة."



