المنافسة على لقب الدوري النيجيري الممتاز لا تزال مفتوحة على مصراعيها – إيليتشوكو

يصر المستشار الفني لنادي رينجرز، فيديليس إيليتشوكو، على أن المنافسة على لقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) لا تزال بعيدة عن الحسم.

عاد فريق "الظباء الطائرة" إلى القمة يوم الأحد على الرغم من فشله في الفوز على فريق "باراو إف سي".

تعادل فريق ماليا بويز مع أبطال الدوري تسع مرات بنتيجة 0-0 في ملعب نامدي أزيكيوي في إينوجو.

تراجع منافسهم على اللقب، فريق ريفرز يونايتد، إلى المركز الثاني في الترتيب بعد خسارته 2-0 أمام فريق واري وولفز.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ستاد رين 1.444 1xbet X تعادل 4.93 1xbet انجيه SCO 8.3 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء فوز ستاد رين خسر فريق أنجيه 4 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه أمام ستاد رين. ستاد رين -1.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد ستاد رين، خسر أنجيه SCO بهدف واحد على الأقل. ستاد رين -0.5 في 4 من آخر 5 مباريات ضد ستاد رين، خسر أنجيه SCO بهدف واحد على الأقل.

توقع إيليتشوكو أن يستمر سباق اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

"تبقى خمس مباريات، ولا يزال لقب الدوري مفتوحاً. خسر ريفرز يونايتد اليوم، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث. الأهم هو أن نستعد لمباراتنا القادمة"، هكذا صرّح بعد المباراة.

سيخوض فريق رينجرز مباراته القادمة في الدوري خارج أرضه أمام فريق نيجر تورنيدوز.



