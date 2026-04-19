الدوري النيجيري الممتاز: أوزوهو متفائل بأن كون خليفة سيتغلب على بلاتو يونايتد

أعرب أوبينا أوزوهو، المستشار الفني لنادي كون خليفة لكرة القدم، عن تفاؤله بأن فريقه سيحصد النقاط الثلاث كاملة في مباراته ضد بلاتو يونايتد، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سيستضيف الفريق المتواضع فريق غبينغا أوغونبوت في ملعب دان أنيام، أويري.

يحقق فريق كون خليفة لكرة القدم سلسلة انتصارات متتالية في مباراتين.

في غضون ذلك، سيسعى فريق بلاتو يونايتد للتعافي من هزيمته أمام إنييمبا في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن أوزوهو يتطلع إلى إعادة الزوار إلى جوس خاليي الوفاض.

وقال أوزوهو لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "الثقة عالية في معسكرنا قبل مباراة بلاتو يونايتد".

"لن ننجرف وراء الحماس لأننا نسعى للحصول على النقاط الثلاث."

"عقول اللاعبين منتعشة، وقد أظهر الأولاد شخصيات رائعة ويريدون تحقيق سلسلة انتصارات."



