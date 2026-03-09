الدوري النيجيري الممتاز: الحارس المخضرم إيجيوجو يعود في سن 41، ويقود كون خليفة للفوز على بايلسا يونايتد

عاد حارس المرمى السابق لفرق إنييمبا، وجوليوس بيرغر، وإف سي إيفاني أوباه، وهارتلاند، ودولفينز، تشيجيوكي إيجيوجو، بشكل مثير إلى الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) بعد ما يقرب من ثماني سنوات من اعتزاله، وذلك بعد انتقاله إلى نادي كون خليفة لكرة القدم في أويري. Completesports.com التقارير.

لعب "أروغو مونكي"، كما يُطلق عليه بمودة، آخر مرة في دوري الدرجة الأولى المحلي خلال موسم 2018 عندما لعب مع نادي هارتلاند إف سي من أويري.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: كون خليفة، مدرب أوزوهو - "سنقاتل للخروج من منطقة الهبوط"

كان إيجيوجو البالغ من العمر 41 عامًا، والذي ظهر على الساحة في عام 1999 مع نادي إف سي أروغو، أويري - وهو فريق جمعه الراحل أوتشي إيجيموفور، أول مدير عام لنادي إيووانيانو ناسيونال (الآن هارتلاند) - في حالة رائعة في مباراته الأولى مع كون خليفة يوم الأحد ضد بايلسا يونايتد.

إيجيوجو يقدم أداءً بطوليًا في أول ظهور له في مسلسل كون خليفة

أثبتت بطولات إيجيوجو الاستثنائية أنها العامل الحاسم حيث حقق فريق كون خليفة فوزًا بنتيجة 1-0، بفضل هدف أوتشيكوكو أونوها في الدقيقة 45.

قدم حارس المرمى المخضرم سلسلة من التصديات الحاسمة طوال المباراة ليحرم فريق بايلسا يونايتد من التسجيل، الذي ضغط بلا هوادة بحثاً عن هدف التعادل.

يعود إيجيوجو كواحد من أكثر لاعبي نيجيريا تتويجاً بالألقاب

يُعتبر إيجيوجو، بلا شك، أحد أكثر لاعبي كرة القدم المحليين تتويجاً في نيجيريا، حيث يمتلك سبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر أربعة أندية - جوليوس بيرجر (2002)، ودولفينز (2004، 2006، 2007)، وإنييمبا (2009، 2014)، وهارتلاند (2012).

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: كون خليفة ينهي الخلاف ويعود إلى الدوري؛ إعادة جدولة مباراة الكانمي

كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري النيجيري الممتاز مع دولفينز (2004) وإنييمبا (2009، 2015)، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر مع جوليوس بيرغر (2004) وإنييمبا (2010).

أداء عودة مثير للإعجاب

طوال مباراة يوم الأحد، قام حارس المرمى المخضرم باللكم والصد والركل والتقاط الكرات بثقة، مانعاً مراراً وتكراراً مهاجمي بايلسا يونايتد الذين اندفعوا للأمام بأعداد كبيرة لكنهم وجدوا عقبة هائلة في حارس المرمى المخضرم.

"أنا سعيد بفوزنا اليوم وبالطبع بأدائي، الأمر الذي أسعد الجماهير"، هكذا صرح إيجيوجو لموقع Completesports.com، واعداً بإجراء مقابلة أكثر تفصيلاً بعد التدريب يوم الاثنين.

وأضاف إيجيوجو: "أنا أكثر سعادة بفوزنا بالمباراة. آمل أن نتحدث غداً (الاثنين، 9 مارس 2026)".

بقلم ساب أوسوجي



