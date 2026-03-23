الدوري النيجيري الممتاز: مدرب واري وولفز، عبد الله، يُلقي باللوم على البطاقة الحمراء والإصابة في التحول الدفاعي في مباراة التعادل في دوري بيندل للتأمين.

يقول حسن عبد الله، المدرب الرئيسي لفريق واري وولفز، إن البطاقة الحمراء التي رُفعت في وجه مدافعه وإصابة لاعب خط وسطه في مرحلة حاسمة من المباراة... الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 أثرت مباراة "ديربي الجنوب الجنوبي" في الجولة 31 ضد فريق بيندل للتأمين في أوزورو سلبًا على فريقه، مما أجبرهم على اتباع نهج دفاعي لتجنب الهزيمة. Completesports.com التقارير.

فريق واري وولفز يُجبر على اتباع أسلوب دفاعي بعد تعرضه لانتكاسات رئيسية

انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مما دفع فريق بيندل للتأمين إلى المركز السابع برصيد 45 نقطة، حيث يواصل الفريق بقيادة كينيدي بوبوي سعيه لتحقيق مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

أما فريق واري وولفز، من جهة أخرى، فيحتل المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 40 نقطة، مع تبقي سبع مباريات في الموسم.

صرح عبد الله، المدرب السابق لأندية إنييمبا وكاتسينا يونايتد وويكي توريستس، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن فريقه كان مسيطراً على مجريات اللعب حتى طُرد ظهيره الأيمن، أيينلا أولاييمي. وتلا ذلك مباشرةً إصابة لاعب الوسط تشوكويميكا كالو في ركبته، مما جعل فريق سيسايدرز يلعب بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.

عبد الله يشرح التغيير التكتيكي بعد البطاقة الحمراء

قال عبد الله عندما سئل عن سبب تحوله إلى التكتيكات الدفاعية في أواخر المباراة: "من الشوط الأول إلى الشوط الثاني، كنا نلعب بشكل جيد للغاية ونسعى جاهدين لتسجيل هدف حتى حدثت أمور مفاجئة، وأنا أعلم أنها جزء من كرة القدم".

"أولاً، كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها أيينلا أولاييمي، ظهيرنا الأيمن. ثانياً، كانت إصابة تشوكويميكا كالو، الذي تعرض لإصابة في الركبة، مما قلص عدد لاعبينا إلى 10 لاعبين لأننا كنا قد أكملنا بالفعل تبديلاتنا."

"لذا، لم يكن أمامنا خيار سوى أن نصبح دفاعيين، على الأقل لضمان الحصول على نقطة من المباراة."

لا يزال فريق واري وولفز يطمح إلى تحقيق فوز قوي رغم التعادل.

كما أجاب المدرب عبد الله على أسئلة حول ما إذا كان ينبغي على الفريق التركيز على تجنب الهبوط أو السعي لتحقيق مركز مشرف، مع بقاء سبع مباريات.

"لم ينتهِ الأمر بعد. كما ترون، لا يزال أمامنا حوالي سبع مباريات. لا يزال بإمكاننا تحقيق شيء ما."

"اليوم تعادل فقط؛ لم نخسر. تخيل لو ذهبنا إلى مدينة إيكورودو وفزنا - سترى الفرق."

"هذا يعني أنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا، وتصحيح أخطائنا من المباريات السابقة، والمضي قدماً."

بقلم ساب أوسوجي



