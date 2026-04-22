الدوري النيجيري الممتاز: فريق واري وولفز يتطلع للبقاء في الدوري، وعبد الله يعتمد على المباريات الحاسمة على أرضه.

أعرب حسن عبد الله، مدرب فريق واري وولفز، عن ثقته في أن فريقه سيتجنب الهبوط في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن النادي يحتل مركزاً متقدماً بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. Completesports.com التقارير.

فريق واري وولفز يسعى لتحقيق أقصى عدد من النقاط في مبارياته على أرضه

يعتقد عبد الله أنه مع مباراتين على أرضهم في مبارياتهم الثلاث المتبقية، يمكن لفريق واري وولفز أن يحقق النقاط الست القصوى، ثم نرى ما سيحدث في مباراتهم الوحيدة خارج أرضهم ضد فريق كانو بيلارز.

"ستكون المباريات الثلاث الأخيرة صعبة لأن معظمها يتضمن فرقًا تكافح من أجل البقاء"، هذا ما قاله عبد الله لموقع Completesports.com خلال محادثة حصرية.

يركز فريق واري وولفز على ضمان مكانته في الدوري الوطني لكرة القدم.

"لكننا مستعدون لذلك. الوضع حساس، لكننا نركز على تحقيق هدفنا، وهو الحفاظ على وضعنا في الدوري الوطني لكرة القدم."

"الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الفوز في مباراتينا على أرضنا، ما سيرفع رصيدنا إلى 49 نقطة. بعد ذلك، مهما كانت نتيجة مباراتنا ضد كانو بيلارز، سنتقبلها. ومع ذلك، سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة."

يواجه فريق واري وولفز مباريات نهائية حاسمة

يحتل فريق واري وولفز المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وسيستضيف فريق بلاتو يونايتد في مباراة الجولة 36 هذا الأسبوع.

ثم سيسافرون لمواجهة فريق كانو بيلارز في مباراة الجولة 37 قبل أن يختتموا الموسم بمباراة صعبة ضد فريق أبيا واريورز على أرضهم في أوزورو.

بقلم ساب أوسوجي



